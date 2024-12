Povsod po mestu ju najdeš

kultura

17.12.2024 | 19:00 | I. Vidmar

Novo mesto - Pred kratkim so v Galeriji Dolenjskega muzeja odprli razstavo Peter in Borut Simič Dialog generacij. Peter in Borut Simič. Dva arhitekta z istim priimkom. Stric in nečak. Marsikaj si delita, na primer priimek in akademski naziv, a je njuna ustvarjalna pot precej različna, pa se je vseeno v nekem trenutku staknila.

Peter in Borut Simič pred Petrovim reliefom novomeškega grba v družbi direktorice občinske uprave Jane Bolta Saje, direktorice Dolenjskega muzeja Jasne Dokl Osolnik in kustosinje razstave Katarine Dajčman (Foto: Boštjan Pucelj)

Peter je večkrat nagrajeni grafični oblikovalec, Borut je svoj odtis pustil v številnih stavbah, novih in prenovljenih, marsikatera njegova sicer nagrajena stvaritev pa ni doživela zidarjev. Pa vendar, ko so njune stvaritve postavljene v isti prostor, na skupno razstavo, med njimi začutimo povezanost, njuna ustvarjalnost pa se simbolično in dejansko preplete v avtobusnem postajališču in kolesarnici pri tovarni zdravil Krka. Prvo je narisal Peter, drugo s prepoznavnimi skupnimi elementi pa Borut.

Peter in Borut Simič sta močno zaznamovala določen prostor in čas, ne le v njunem rodnem Novem mestu, ampak tudi širše. Celo obiskovalec razstave, ki ju osebno pozna, bo ob pogledu na njune razstavljene stvaritve presenečen ugotovil, da ju v bistvu bolj pozna, kot si je mislil.

Razstavo, ki bo v Galeriji Dolenjskega muzeja odprta do 16. marca, spremljata dva bogata 140-stranska kataloga, ki sta zasnovana tudi kot samostojni publikaciji.

