kronika

FOTO: Trk pri HE Blanca; potres pri Črnomlju

16.12.2024 | 18:30 | M. K.

Danes ob 12.43 sta v kraju Arto pri HE Blanca trčili dve osebni vozili. Gasilci PGD Sevnica so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulatorja, nevtralizirali iztekle tekočine in preprečili nadaljni iztek motornih tekočin iz vozil. Poškodovanih oseb ni bilo.

Foto: PGD Sevnica

Zmeren potresni sunek v bližini Črnomlja

Seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic so ob 15.58 zabeležili zmeren potresni sunek, magnitude 1,6. Po prvih podatkih je bilo žarišče potresa 71 kilometrov jugovzhodno od Ljubljane, v bližini Črnomlja.

Intenziteta potresa v širšem nadžariščnem območju ni presegla IV. stopnje po evropski potresni lestvici, potres pa so čutili prebivalci Črnomlja in okolice, so še sporočili iz Urada za seizmologijo na Agenciji RS za okolje.

‹ nazaj