Pri Metliki gorela hiša; serija vlomov na parkirišču (foto)

16.12.2024 | 09:45 | M. K.

V petek nekaj pred 11.30 je zagorela stanovanjska hiša v Brezovici pri Metliki. Požar so gasilci omejili in pogasili, poškodovan ni bil nihče. Po prvih ugotovitvah in zbranih obvestilih policistov in kriminalistov, ki so opravili ogled požarišča, je zagorelo v posodi, kamor so stanovalci odložili pepel, ogenj pa se je razširil in poškodoval pritlične prostore in okna. Škode je za okoli 40.000 evrov. Policisti bodo po zaključeni preiskavi z ugotovitvami seznaili pristojno tožilstvo, so danes sporočili s PU Novo mesto.

Simbolna slika (Foto: arhiv DL)

S promilom alkohola v brežino

V soboto okoli 15. ure se je zugodila prometna nesreča na cesti med Dvorom in Žužemberkom. Policisti PP Dolenjske Toplice so ugotovili, da je 27-letni voznik osebnega avtomobila zaradi vožnje po levi strani vozišča izgubil oblast nad vozilom, zapeljal s ceste in trčil v brežino. Povzročitelj, ki se v nesreči ni poškodoval, je imel v litru izdihanega zraka 0,47 miligrama alkohola (0,98 g/kg). Odvzeli so mu vozniško dovoljenje, prepovedali nadaljnjo vožnjo in zaradi kršitev izdali plačilni nalog.

Poškodoval jo je in grozil, da jo bo ubil

Policisti PP Krško so včeraj posredovali zaradi nasilja v družini na območju Krškega. 39-letni moški je bil fizično in psihično nasilen nad nekdanjo partnerko, s katero prebivata v isti hiši. Nasilnež je razbijal inventar v hiši, žrtev poškodoval in ji grozil, da jo bo ubil. Zaščitili so žrtvi nasilja, osumljencu odvzeli prostost in ga pridržali. Izrekli so mu prepoved približevanja partnerki in otroku zaradi razlogov za sum, da bo ogrozil njuno življenje, osebno varnost in svobodo. O izrečenem ukrepu so obvestili pristojne institucije in preiskovalnega sodnika, ki bo presodil o podaljšanju ukrepa. Ovadili ga bodo na pristojno tožilstvo zaradi nasilja v družini in povzročitve lahke telesne poškodbe.

Vlomi in tatvine

V Srednjem Grčevju je v petek med 7. in 15. uro nekdo izkoristil odsotnost stanovalcev in skozi okno v pritličju vlomil v stanovanjsko hišo. Pregledal je prostore ukradel zlat nakit. Z vlomom in tatvino je povzročil za okoli 1.200 evrov škode.

Med 10. 12. in 13. 12. je v Birčni vasi neznanec iz odklenjene kurilnice v stanovanjski hiši ukradel motorno žago in električno ročno orodje. Lastnik ocenjuje, da je oškodovan za 1.000 evrov.

V Novem mestu je v petek okoli 21. ure nekdo iz odklenjenega osebnega avtomobila izmaknil nahrbtnik z oblačili.

Na parkirnem prostoru športnega objekta na Košenicah so v petek zvečer neznanci vlomili v najmanj šest osebnih avtomobilov. Po prvih ugotovitva niso ničesar odnesli, z vlomi pa so povzročili za okoli 5.000 evrov škode. Policisti so opravili oglede, zavarovali najdene sledi in nadaljujejo s preiskavo in aktivnostmi za izsleditev storilcev.

Vlomili so tudi v avtomobile članov FB PKD.

Foto: FB PKD

Na območju Globokega je v noči na soboto neznanec vlomil v prostore prodajalne in ukradel prenosno blagajno z menjalnim denarjem. Z vlomom in tatvino je povzročil za 500 evrov škode.

V Semiču je v noči na soboto nekdo skozi vrata vlomil v nenaseljeno hišo. Odnesel ni ničesar, nastala je le premoženjska škoda, povzročena z vlomom.

V noči na nedeljo je v Novem mestu nekdo poskušal vlomiti v prodajalno. V notranjost mu ni uspelo priti, z vlomom pa je povzročil za okoli 1.000 evrov škode.

V kraju Čatež na območju PP Trebnje je v noči na nedeljo neznanec vlomil v prostore dveh društev in odnesel tri zvočnike. Z vlomom in tatvino je povzročil za 1.600 evrov škode.

Na parkirnem prostoru v Brežicah je v isti noči nekdo poskušal vlomiti v osebni avtomobil. V notranjost mu ni uspelo priti, z vlomom pa je povzročil za 500 evrov škode.

Med 13. 12. in 15. 12. je na Seidlovi cesti v Novem mestu neznanec vlomil v prostore prodajalne. Po prvih ugotovitvah ni ničesar odnesel, okoliščine pa policisti še preiskujejo.

V Novem mestu je v noči na nedeljo nekdo vlomil v poslovne prostore in ukradel menjalni denar in strižnik za lase. Z vlomom in tatvino je povzročil za 2.700 evrov škode.

Na parkirnem prostoru na Otočcu je včeraj okoli 16. ure nekdo vlomil v osebni avtomobil in ukradel nahrbtnik z osebnimi predmeti. Lastnik ocenjuje, da je oškodovan za 1.500 evrov.

Sinoči je neznanec vlomil v prodajni zabojnik s pirotehničnimi izdelki. Okoliščine policisti še preiskujejo.

V minuli noči so v naselju Loke na območju Krškega neznanci izkoristili odsotnost stanovalcev in vlomili v stanovanjsko hišo ter poškodovali opremo in pohištvo. Po ocenah oškodovanca so povzročili za okoli 15.000 evrov škode.

Zasegi prepovedanih petard

Iz izobraževalne ustanove v Novem mestu so policiste v petek obvestili, da so dijaki metali močnejše petarde, varnostnik pa je pri dveh mladoletnikih našel še devet prepovedanih petard. Policisti so petarde zasegli, o ravnanju mladoletnikov bodo obvestili starše in zaradi kršitve določil Zakona o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Policisti PP Novo mesto so bili v petek okoli 22. ure obveščeni o motečem pokanju petard na območju Grma. Na kraju so izsledili in prijeli mladoletnika, ki je vrgel prepovedano petardo. O njegovem ravnanju so obvestili starše in zaradi kršitve na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Na območju Šmarjeških Toplic pa so policisti PP Novo mesto včeraj zasegli 17 prepovedanih petard, ki jih je našel občan. Okoliščine še preiskujejo.

Migranti

Policisti so med 13. 12. in 16. 12. na območju PP Brežice (Dobova, Obrežje, Rigonce, Loče, Jesenice, Kapele, Nova vas pri Mokricah, Slovenska vas, Mostec) zajeli 27 državljanov Sirije, 21 Maroka, 16 Bangladeša, 11 Afganistana, pet državljanov Alžirije, Nepala in Turčije, štiri Mongolije, dva državljana Kitajske, Egipta, Irana, Indije ter Kuvajta in po enega državljana Irana, Palestine, Tunizije, Iraka in Rusije. Na območju PP Krško (Planina v Podbočju) so prijeli osem državljanov Turčije in štiri iz Sirije.

Vikend v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so med 13. 12. in 16. 12. posredovali v 167. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 514 klicev. Obravnavali so 21 prometnih nesreč, v katerih je nastala premoženjska škoda. Posredovali so zaradi 42. kršitev javnega reda in miru na javnih krajih in v zasebnih prostorih. Zaščitili so žrtev nasilja v družini in osumljencu izrekli prepoved približevanja. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj nasilja v družini, vlomov in tatvin. Posredovali so zaradi iskanja pogrešane osebe, požarov, sprožitev signalno varnostnih naprav in nedovoljenih prehodov državne meje.

