šport

Za konec jesenskega dela zmaga in poraz za Novomeščane

16.12.2024 | 09:00 | M. Š.

V zadnjem krogu prvega dela rednega dela tekmovanja v 1. SNTL za moške je Savinja Plasard v Mariboru s 4:0 premagala domačo ekipo in gre na zimski odmor brez poraza. Njihov najbližji zasledovalec, Murexin, se je moral pošteno potruditi, da je s 4:2 ugnal Kajuh-Slovan, doma pa je bil Fužinar Inter Diskont s 4:1 boljši od Krke. V vnaprej odigrani tekmi je ŠD SU proti Savinji KPM slavil s 4:1. Prost je bil Mengeš.

Foto: FB ŠD SU

KRKA

Ravenčani so v svoji dvorani prišli do četrte letošnje zmage. Z dvema posamičnima zmagama in z Darkom Jamškom v dvojicah je imel največ zaslug zanjo Mitja Horvat, medtem ko je četrto zmago za domačo ekipo prispeval Jamšek proti Denisu Pintarju. Do edine zmage so Novomeščani prišli po zmagi Andraža Šmaljclja, ki je bil boljši od Bojana Paviča.

ŠD SU

V vnaprej odigrani tekmi devetega kroga je ŠD SU minuli petek s 4:1 ugnal Savinjo KPM. Dvojica Uroš Slatinšek in Jožko Omerzel je bila boljša od Patrika Rosca in Matica Čoparja, za domačo ekipo pa so v posamičnih dvobojih do zmag prišli še Omerzel, Slatinšek in Mark Gazvoda. Edino zmago za goste je prispeval Jaka Golavšek, ki je bil s 3:2 boljši od Omerzela. V petem nizu s 13:11.

Drugi del rednega dela prvenstva v 1. SNTL za moške se bo začel 11. januarja, prihodnje leto.

Izidi SNTL moški

Deveti krog: Maribor – Savinja Plasard 0:4, Murexin – Kajuh-Slovan 4:2, Fužinar Inter Diskont – Krka 4:1, ŠD SU – Savinja KPM 4:1, Krka prosta.

Vrstni red: 1. Savinja 16 (32:5), 2. Murexin 14 (29:9), 3. Maribor 10 (24:18), 4. ŠD SU 10 (24:1), 5. Fužinar Inter Diskont 8 (24:21), 6. Savinja KPM 8 (19:25), 7. Kajuh-Slovan 2 (15:29), Krka 2 (7:29), 9. Mengeš 2 (13:31).

‹ nazaj