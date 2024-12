šport

Zmage Trima, Krke in Ribnice

15.12.2024 | 09:00 | STA / B. B.

Krka je v Marofu zanesljivo ugnala Koper (Foto: Gašper Simonič)

V 16. krogu državnega prvenstva, ki se bo z derbijem med Velenjem in Celjem končal drevi, so Trimo Trebnje, Krke in Riko Ribnice zmagali, Sviš Cugelj okna Ivančna Gorica je vknjižil remi, Misteral Krško pa poraz

Misteral Krško - Trimo Trebnje 25:31 (10:13)

* Športna dvorana Krško, gledalcev 310, sodnika: Čretnik in Kikel.

* Misteral Krško: Zupančič, Sredanović, Colner, Pejović, Sobotič 6, Pintar 2, Hočevar 1, Baznik 1, Novak 2, Romih 5, Ferenčak 1, Cigler, Stevović 3 (1), Sikošek Pelko 2, Dragan 2.

* Trimo Trebnje: Skledar, Lesjak, Herceg, Višček, Didovič, Jurečič 2, Pipp 2 (1), Soršak 5, Kotar 8, Smolič, Miklavec, Grmšek 4, Grbić, Cingesar 6 (2), Nešić 2, Krešić 2.

* Sedemmetrovke: Misteral Krško 2 (1), Trimo Trebnje 4 (3).

* Izključitve: Misteral Krško 6, Trimo Trebnje 4 minute.

* Rdeči karton: /.

Trimo še naprej ne popušča. Nanizal je že sedmo zaporedno zmago in za vrhom lestvice, ki ga vsaj začasno zaseda LL Grosist Slovan, zaostaja tri točke. Ekipa iz Krškega je še naprej pri petih zmagah, zabeležila je 11. poraz.

Začetek obračuna v Krškem je bil še izenačen, nato pa so gosti prevzeli pobudo in v 19. minuti po golu Ignjata Nešića povedli za štiri gole (9:5).

Domači so s tremi zaporednimi goli malce omejili škodo ob odhodu na daljši odmor (10:13), po prihodu iz garderobe pa se je njihov nalet ustavil.

Gosti so prednost znova povišali na pet golov, jo vseskozi ohranjali, v zadnjih 15 minutah pa so povsem utišali domače in pri +8 dokončno odločili dvoboj.

Za Trimo je osem golov dosegel Marko Kotar, šest jih je dodal Darko Cingesar, pet pa Jaka Soršak. Urban Lesjak je ustavil 11 od 31 strelov v vratih Trebanjcev. Pri domačih sta šest oziroma pet golov dosegla Tadej Sobotič in Mitja Romih.

Rokometaši iz Krškega bodo v naslednjem krogu prihodnjo soboto igrali doma proti Gorenju Velenju, medtem ko bo Trimo isti dan gostil Jeruzalem Ormož.

Krka - Koper 31:26 (15:14)

* Dvorana Marof, gledalcev 210, sodnika: Satler in Pukšič.

* Krka: Stanojlović, Blaževič, Avsec 3, Cirar 1, Gliha, Ščuka, Vukić 10 (1), Stanojević 4, Rašo, Zajc 1, Nikolić 2, Lavrič, Kukman 3, Ćirović 7, Matko, Derganc.

* Urbanscape Loka: Morato, Lampe, Kligl 5, Pajer 4, Hrovatin 7 (3), Atanasov, Brlek, Tepić, Konjevič, Matijašević, Moljk 2, Furlan 4, Kovačevič 1, Jaballah 1, Zugan 2, Slama.

* Sedemmetrovke: Krka 2 (1), Koper 3 (3).

* Izključitve: Krka 4, Koper 4 minute.

* Rdeči karton: /.

Krka po deveti zmagi v sezoni ostaja na visokem četrtem mestu in bo tudi po 16. krogu pred Gorenjem iz Velenja. Koper pa bo ostal na dnu po 12. porazu v sezoni ob dveh tekmah manj od večine tekmecev v DP.

Primorska zasedba je dvoboj v dvorani Marof bolje začela in v 12. minuti po golu Jiheda Jaballaha vodila s 6:3. Z delnim izidom 4:0 so do prednosti prišli domači, ki so tudi do konca prvega polčasa ohranili zadetek naskoka (15:14).

V drugem delu so domači strnili obrambo in gostom dovolili le 12 golov. Prvič so s +3 povedli v 41. minuti po golu Jerneja Avsca, gosti pa so se še najbolj približali v 53. minuti, ko je bilo na semaforju -2.

Dva hitra gola sta nato tehtnico vnovič nagnila na stran Novomeščanov za mirno končnico in tudi najvišjo prednost petih golov.

Pri domačih je deset golov dosegel Vojislav Vukić, sedem jih je dodal Nik Ćirović, Jure Blaževič pa je ustavil 15 od 41 strelov proti svojim vratom. Pri gostih je Giacomo Hrovatin zbral sedem golov.

Krka bo v naslednjem krogu prihodnjo soboto gostovala pri Svišu Cugelj oknih Ivančni Gorici, medtem ko bo Koper gostil Celje.

Urbanscape Loke - Sviš Cugelj okna Ivančna Gorica 26:26 (15:13)

* Dvorana Poden, gledalcev 210, sodnika: Hotko in Miklavčič.

* Urbanscape Loka: Grudnik, Stopar 3, Dolenc 2 (1), Ribić, Mali, Poje 2, Peternel 1, Jesenko 2 (1), Kocbek 7, Strehar, Batagelj 1, Jesenko 4 (3), Lokar 1, Hriberšek 3 (1), Šebalj.

* Sviš Ivančna Gorica: Pekeč, Glavan, Justin 6, Kolarič, Tekavčič 1, Stopar 3, Kutnar 1, Pirnat, Grum 1, Bradač, Korošec 2, Ključanin 8 (5), Kompare, Košir 3, Erčulj, Ravnikar 1.

* Sedemmetrovke: Urbanscape Loka 8 (6), Sviš Ivančna Gorica 6 (5).

* Izključitve: Urbanscape Loka 8, Sviš Ivančna Gorica 4 minute.

* Rdeči karton: /.

Kralji remijev to sezono, rokometaši Urbanscape Loke, so si s tekmeci v državnem prvenstvu še petič razdelili plen. Tokrat so v gosteh nadoknadili tri gole zaostanka v zadnjih minutah in pred domačimi navijači zabeležili 15. točko za šesto mesto, medtem ko so rokometaši Ivančne Gorice pri desetih točkah na devetem mestu.

Nobena od ekip si v prvem delu ni priigrala več kot tri gole prednosti. To je uspelo gostom, ki so sredi prvega dela vodili z 9:6. Do glavnega odmora se je zgodba spremenila, domači so drugi polčas namreč začeli z naskokom dveh golov (15:13).

Tudi drugi del je prinesel izenačeno tekmo s podobnim potekom kot prvih 30 minut. Varovanci Aleksandra Polaka so takoj nadoknadili zaostanek, nato pa povečevali prednost, ki je v zadnjem delu znašala tudi že štiri gole (24:20).

Toda domači se niso dali, po zaostanku s 23:26 so do konca zaklenili svoja vrata, v napadu pa v zadnjih dobrih dveh minutah s tremi zaporednimi goli rešili točko.

Pri domačih je sedem golov dosegel Jure Kocbek, medtem ko je pri gostih z osmimi izstopal Lun Ključanin, šestkrat pa je bil natančen še Andraž Justin.

Rokometaši iz Ivančne Gorice bodo naslednjo tekmo odigrali 21. decembra doma proti Krki, Škofjeločani pa bodo isti dan gostovali pri Slovenj Gradcu.

Riko Ribnica - Slovenj Gradec 32:27 (14:14)

* ŠC Ribnica, gledalcev 190, sodnika: D. Ivančič in I. Ivančič.

* Riko Ribnica: Braunović, Jelenovič, Dobaj, Žabić 3, Planinšek 7, Mihelič, Žagar 6, Javor, Stefanović 1, Begić Zbačnik, Skol 4 (1), Begić 1, Nosan, Cimerman, Kasumović, Knavs 10 (4).

* Slovenj Gradec: Leben, Čudić, Rantah, Cvetko 3, Štaleker 1, Štaleker, Karlaš 1, Šol, Svečko 3, Potočnik 1, Eskeričić 3, Starc, Kačičnik 1, Saleznik 4, Lampret 6, Štumpfl 4 (1).

* Sedemmetrovke: Riko Ribnica 5 (5), Slovenj Gradec 3 (1).

* Izključitve: Riko Ribnica 12, Slovenj Gradec 10 minut.

* Rdeči karton: /.

Ribničani so s petim parom točk na lestvici skoraj ujeli današnje tekmece, ki imajo le še točko več in so sedmi, mesto pred rokometaši iz dežele suhe robe.

Domači so do druge zaporedne zmage v DP prišli predvsem po zaslugi odličnega drugega polčasa. Večji del prvih 30 minut so bili za korak ali dva spredaj Korošci, a si niso ustvarili višje prednosti od dveh golov.

Po nekaj izenačenih minutah v drugem delu je nato četa Jana Puclja povedla za štiri gole in nato bolj ali manj mirno ohranjala naskok in nadzirala potek dogajanja v domači dvorani.

Ob zmagi je največ golov dosegel Uroš Knavs, in sicer deset. Sedem jih je dodal Nejc Planinšek. Jagoš Braunović je v vratih ustavil 15 od 41 strelov gostov. Pri teh je šest golov dosegel Aljaž Lampret.

Ribničani bodo v naslednjem krogu v petek gostovali pri Grosistu Slovanu, medtem ko Slovenjgradčane čaka domača tekma proti Urbanscapu Loki.

* Izidi, 16. krog:

- sobota, 14. december:

Jeruzalem Ormož - LL Grosist Slovan 26:36 (15:23)

Misteral Krško - Trimo Trebnje 25:31 (10:13)

Riko Ribnica - Slovenj Gradec 32:27 (14:14)

Urbanscape Loka - Sviš Cugelj okna Ivančna Gorica 26:26 (15:13)

Krka - Koper 31:26 (15:14)

- nedelja, 15. december:

20.00 Gorenje Velenje - Celje Pivovarna Laško

- lestvica:

1. LL Grosist Slovan 16 13 1 2 480:418 27

2. Celje Pivovarna Laško 15 12 2 1 479:417 26

3. Trimo Trebnje 16 11 2 3 473:413 24

4. Krka 15 9 2 4 430:388 20

5. Gorenje Velenje 15 8 1 6 423:403 17

6. Urbanscape Loka 16 5 5 6 420:421 15

7. Slovenj Gradec 16 6 2 8 427:454 14

8. Riko Ribnica 16 5 3 8 458:476 13

9. Sviš Cugelj okna Ivančna Gorica 16 3 4 9 421:448 10

10. Misteral Krško 16 5 0 11 426:481 10

11. Jeruzalem Ormož 16 4 1 11 437:484 9

12. Koper 15 1 1 13 383:454 3

