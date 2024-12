družabno

Lucijo in Tommyja druži pesem

14.12.2024 | 19:30 | Renata Mikec

Odličnega klarinetista Tommyja Budina, doma iz vasice Salež pri Trstu, in Dolenjko Lucijo Selak s Pahe nad Otočcem poleg Ansambla Saša Avsenika, ki sta se mu pridružila pred leti, zdaj druži še skupna pesem. Skladba Kapljice ni narodno-zabavna, kot bi mnogi pričakovali, pač pa sta zaplula v zabavne vode. Zamisel, da bi jo posnela, je nastala, ko sta se sama vozila na Avsenikove nastope. Tema njunih pogovorov je namreč najpogosteje prav glasba, in tako sta prišla na idejo, da naredita nekaj svojega. Lucija je napisala besedilo in ga zapela, Tommy pa se je podpisal kot avtor glasbe in poskrbel tudi za vse drugo. Pesem Kapljice spremlja prelep videospot, posnet v čudovitem okolju gradu Otočec. Prelepa Lucija je dodala svoj čisti in zvonki glas in nastala je skladba, ki gre zlahka v uho.

Foto: Jaka Bizjak

‹ nazaj