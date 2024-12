družabno

Radi imajo Belo krajino

14.12.2024 | 10:00 | Renata Mikec

Belokranjec Aleksander Riznič z Radia Odeon (na fotografiji levo), Korošec Tomaž Mihelič (desno), ki ga poznamo kot pevko Marleno v evrovizijski zasedbi Sestre in se je od nedavnega »okužil« z Belo krajino, ter sijajni Robert Pešut Magnifico (na sredini), ki je po mami belokranjskih korenin, se ob vsakem srečanju razveselijo drug drugega. Seveda takoj beseda steče o najboljšem jagenjčku in drugih belokranjskih dobrotah. Aleksander in Magnifico sta s tem okužila tudi Tomaža, ki se je pred kratkim osebno prepričal, da imata fanta še kako prav in da resnično ne pretiravata. V Beli krajini je imel namreč Tomaž predstavitev svoje knjige 33, ki navdušuje številne bralce. V njej opisuje zgodbe s 33-dnevne hoje po Jakobovi poti, ko je premagal skoraj tisoč kilometrov in predvsem samega sebe. Pravi, da ga je ta izkušnja v temeljih spremenila. Sicer pa se trojica pogosto dobiva v Magnificovem Domu svobode v ljubljanskem Tivoliju in takrat je v njihovi družbi vselej veselo. Tako kot bo v Novem mestu 30. decembra, ko bo na Glavnem trgu zagotovo zbrana množica uživala ob poslušanju koncerta izjemnega Magnifica.

