UVHVVR: Prijave glede prašičev so prihajale že več let

13.12.2024 | 18:35 | B. B., M. Ž.

Med izvršbo je bilo odstreljenih, omamljenih in evtanaziranih 15 prašičev, ki so se prosto gibali, 48 pa so jih namestili v prehodni hlev.

Ljubljana - Z Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) so nam danes poslali odgovore na naša vprašanja glede razlogov za odvzem prašičev Jožetu Grivcu s Poljan pri Mirni Peči. Takole pravijo:

"Območni urad UVHVVR Novo mesto že več let prejema prijave občine, policije, mestnega redarstva in okoliških občanov glede prašičev križancev tipa vietnamski prašiči, ki se prosto gibljejo po okoliških površinah ter povzročajo škodo. Rejec teh prašičev kljub opozorilom in izdani odločbi z odrejenimi ukrepi za omejitev gibanja prašičev teh ukrepov ni spoštoval.

Leta 2023 je bil opravljen odvzem dveh govedi, 15 prašičev ter petih psov. Za omenjene živali je bilo ugotovljena neustrezna oskrba v smislu zagotavljanja nujne veterinarske oskrbe, nekontrolirano parjenje (tudi v sorodstvu), neustrezni bivalni pogoji, neizvajanje biovarnostnih ukrepov za prašiče zaradi afriške prašičje kuge, mučenje živali in nezagotavljanje evidenc poginov živali. Nekateri prašiči so bili v slabem rejnem stanju in niso bili registrirani.

Še pred izdajo odločbe o odvzemu je bila zavezancu dana možnost, da živali proda sam, vendar se s tem ukrepom ni strinjal. V letošnjem letu je bila izdana odločba o prepovedi reje prašičev, psov in goveda. Izdane so bile izvršbe z denarno prisilitvijo, da bi se zavezanca prisililo k izpolnitvi obveznosti. Izrečenih je bilo več glob v prekrškovnem postopku. Podani sta bili tudi dve kazenski ovadbi.

Zavezancu je bila izvršba napovedana. Organ je 12. 12. 2024 opravil izvršbo po drugih osebah (izvršba odločbe o prepovedi reje), in sicer z lovsko organizacijo ter strokovnimi sodelavci zavoda, ki opravlja dejavnost zadrževanja živali prostoživečih domorodnih in tujerodnih vrst ter domačih živali z namenom prikazovanja živali javnosti. Ti so prašiče, ki so se v zgodnjih jutranjih urah že gibali naokoli, odstrelili, omamili in evtanazirali, skupaj 15 prašičev. Ostali prašiči (48), pa so bili nameščeni v prehodni hlev."

