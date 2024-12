dolenjska

FOTO: Jožetu inšpekcija odpeljala prašiče

13.12.2024 | 09:20 | M. Ž.

Poljane pri Mirni Peči - Inšpekcija za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je včeraj v prisotnosti policije Jožetu Grivcu s Poljan pri Mirni Peči odpeljali okoli 50 prašičev zaradi zanemarjanja rejnih živali. Pri tem so sodelovali tudi lovci Lovske družine Mirna Peč in strokovni sodelavci ljubljanskega živalskega vrta.

Pri Grivčevih na Poljanah pri Mirni so včeraj dopoldne odvzeli in odlovili prašiče. (Foto: M. Ž.)

Sodeč po zapisniku, ki ga je pokazal lastnik, so pri nadzoru ugotovili, da se v dveh zaprtih in mračnih hlevih v slabih razmerah nahaja okoli 50 prašičev križancev pasme vietnamski prašič. Po tleh so bili tekoči iztrebki, na voljo niso imeli ne hrane ne vode. Te so odvzeli in odpeljali v zbirni center. Okoli 30 prašičev je bilo tudi zunaj, del se jih je razbežal, del so jih omamili in nato evtanazirali, dva pa ustrelili.

Jože Grivec

80-letni Jože Grivec, ki že vse od svojega rojstva živi na tej kmetiji, je vse skupaj lahko le spremljal. Odločbo za odvzem naj bi dobil. »Kar prišli so in pobrali živali,« je dejal po dogodku, in dodal, da so pred tedni tudi že odpeljali prašiče, kravo in tele ter pse. Zdaj so mu ostale le še kokoši. »Inšpektorica mi je rekla, da ne smem več imeti živali,« je žalostno povedal, saj se je z rejo živali ukvarjal vse življenje. »Imel sem po 14 konj, krave, redil sem bike. Kmetija je živela,« je pripovedoval.

In bi tudi naprej in vseh teh težav ne bi bilo, je prepričan Grivec, ki na kmetiji po smrti žene živi sam, če ne bi oktobra leta 2019 ognjeni zublji povsem uničili hleva, kozolec, seno in krmo za živali ter kmetijsko mehanizacijo, poškodovan je bil tudi del strehe stanovanjske hiše. Predvsem prašiči so takrat krenili po svoje in se parili med sabo, tudi z divjimi prašiči. Vse več jih je bilo.

Na težave s prašiči, bilo naj bi jih sto ali celo več, ki se klatijo naokoli ter delajo škodo po okoliših vinogradih, njivah in vrtovih tamkajšnji prebivalci opozarjajo že nekaj let. S tem se je ukvarjala mirnopeška občina, problematiko so obravnavali na občinskem svetu, pa redarstvo, policija in seveda veterinarska inšpekcija.

Na uradno pojasnilo Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin glede včerajšnjega odlova in problematike še čakamo.

