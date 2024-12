šport

FOTO: Krkaši in krkašice spet prvaki Delavskih športnih iger

12.12.2024 | 19:00 | M. K.

Novo mesto - Zavod Novo mesto je pripravil zaključno prireditev Delavskih športnih iger (DŠI), na kateri so podelili priznanja najboljšim posameznikom in ekipam ter najboljšemu športniku in športnici Delavskih športnih iger. Posebno priznanje za dolgoletno sodelovanje na Delavskih športnih igrah in vodenje športnega društva Adria Mobil je prejel Jordan Ristovski. Razrezali pa so tudi torto ob štirideseti zaporedni zmagi v skupni kategoriji za Krko.

V sezoni 2024 je bil, razen smučanja in smučarskih tekov, izpeljan celoten športni program. Izvedenih je bilo 28 tekmovanj v 16 različnih disciplinah, ki se jih je skupaj udeležilo 1917 tekmovalk in tekmovalcev. V ženski kategoriji so udeleženke zastopale 16 delovnih organizacij, v moški še nekoliko več, in sicer 37. Številka zastopanih delovnih organizacij pa je zagotovo mnogo višja, saj je veliko ekip združenih, nekateri posamezniki pa so zastopali organizacije kot pridruženi člani, so sporočili organizatorji.

VRSTNI RED DŠI 2024

V skupni razvrstitvi je zmagala Krka (1606 točk) pred drugo uvrščenim Revozom (1369 točk) in Roletarstvom Medle (1306 točk) na tretjem mestu. V moški konkurenci na vrhu ostaja Krka (885 točk), drugo mesto pripada Revozu (770 točk) in tretje Adrii Mobil (737 točk). Pri ženskah je vrstni red podoben kot v skupni razvrstitvi; zmagala je Krka (721 točk) pred žensko ekipo Revoza (599 točk), tretje mesto pa je pripadlo Roletarstvu Medle (575 točk). Najboljše ekipe v ženski, moški in skupni razvrstitvi bodo nagrade prejele marca 2025 na tradicionalni prireditvi Športnik leta. Krka je letos dosegla že štirideseto zaporedno zmago v skupni razvrstitvi.

NAJ ŠPORTNICA IN ŠPORTNIK DŠI ZA LETO 2024

Pri dodelitvi naziva Naj športnica se je v 64. sezoni DŠI najbolj izkazala Valentina Golob (Revoz). Komisija jo je izbrala na osnovi sodelovanja na velikem številu tekmovanj. Najuspešnejša je bila v pikadu, kjer je bila najboljša posamično kot tudi z ekipo.

Naj športnik 2024 je tako kot lani Robi Turk iz Krke. Robi sploh ni imel prave konkurence saj so njegovi rezultati, udeležba in angažiranost na Delavskih športnih igrah izjemni. Za najboljša je Adria Mobil prispevala uporabo avtodoma za podaljšan vikend.

DOBRODELNOST

Deseto leto zaporedoma imajo Delavske športne igre tudi pridih dobrodelnosti, saj je bilo v sodelovanju s podjetjem URSA Slovenija in Rdečim križem Novo mesto zbranih 1917 evrov, ki bodo razdeljeni v humanitarne namene. Že za naslednjo sezono pa pripravljajo razširitev dobrodelnosti s sodelovanjem še drugih podjetij, dodajajo v Zavodu Novo mesto.

