Nuša Derenda v komisiji

12.12.2024 | 15:00 | Renata Mikec

Pevka Nuša Derenda je bila nedavno članica strokovne žirije na tekmovanju Montesong 2024. Sodelovala je pri izboru za pesem, ki bo prihodnje leto zastopala Črno goro na Evroviziji. Zmagala je zasedba NeonoeN s pesmijo Clickbait. Sicer pa diva slovenske glasbene scene in vselej nasmejana Posavka ni le odlična glasbenica, pač pa ima tudi zelo prefinjen okus za stajling. Svoje telo zelo dobro pozna in ve, kaj ji najbolj pristaja in v čem se na odru najbolje počuti. Na nedavnem 30. gala koncertu Radia Ognjišče, ki je obeležil častitljivo obletnico delovanja slovenske radijske postaje, je Nuša požela posebno pozornost v čudoviti obleki, ki je združila eleganco in ženstvenost. Svetlikajoč se zgornji del je v soju odrskih luči ustvarjal praznično čarobnost, ozko in dolgo krilo pa je spominjalo na brezčasno eleganco večernih oblek in dodalo pridih prefinjenosti. Oboje skupaj je delovalo skladno in svečano, z veliko pentljo pa kar vabilo v praznični čas. Kot vedno je Nuša svoj stajling dopolnila z izbranimi modnimi dodatki. Tokrat so bili to minimalistični drobni uhani, ki so s spetimi lasmi diskretno poudarjali Nušino prefinjenost, in lesketajoči se prstani, ki so razkrivali pevkine drobne in elegantne roke. Na koncertu je praznovala slovenska glasba, saj so pesmi zaživele v svežih preoblekah in Nuša je s svojo interpretacijo še enkrat dokazala, zakaj velja za eno največjih ikon slovenske glasbene scene.

Foto: Sandi Fišer/Mediaspeed

