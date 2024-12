šport

Trimu še drugi obračun z vrha; Krka iz Celja praznih rok

12.12.2024 | 08:15 | STA; M. K.

Rokometaši so v Ligi NLB odigrali tekme 15. kroga. Na osrednji tekmi je bila zasedba Trima Trebnjega s 27:24 boljša od Gorenja Velenja. Zmag so se razveselile še ekipe Slovenj Gradca (30:28 proti Ormožu), Rika Ribnice (29:26 pri SVIŠ-u Cugelj oknih Ivančni Gorici), Urbanscapa Loke (25:23 pri Kopru), LL Grosista Slovana (36:24 proti Misteralu Krškemu) in Celja Pivovarne Laško (26:24 proti Krki).



LIGA NLB, 15. KROG

Sreda, 11. december:

RK CELJE PIVOVARNA LAŠKO : MRK KRKA 26:24 (15:11)

Miličević 7, Makuc 6 (2); Vukić 6 (2), Kukman 5 (1).

STATISTIKA

Foto (tudi spodaj v fotogaleriji): Slavko Kolar

Igralec tekme: Uroš Milićević (RK Celje Pivovarna Laško)

Celjani so v obračunu proti Novomeščanom osvojili obe točki in zadržali prvo mesto na razpredelnici, Dolenjci kljub četrtemu porazu v sezoni 2024/25 ostajajo na visokem četrtem mestu.

Rokometaši iz knežjega mesta so od prve do zadnje minute igrali zavzeto in odgovorno proti tekmecem iz Novega mesta, ki so pred petimi dnevi v Rdeči dvorani premagali prvake iz Velenja. Celjani so si že sredi prvega polčasa priigrali visoko prednost šestih golov (11:15, 12:6), na polovici tekme pa vodili s 15:11.

Izbranci gostujočega trenerja Mirka Skoka so se v začetku drugega polčasa dobro zoperstavili Celjanom. Hitro so se približali na dva gola zaostanka (15:17, 16:18), to je tudi vse, kar so jim dovolili gostitelji.

Celjani so v prelomnih trenutkih nadzorovali Novomeščane. V 51. minuti so po golu Alexa Bognarja povedli s 24:19, prednost pa zadržali vse do konca dvoboja.

Pri Celjanih sta bila najbolj učinkovita Uroš Milićević s sedmimi in Andraž Makuc s šestimi goli, pri Novomeščanih pa Vojislav Vukić s šestimi in Tilen Kukman s petimi zadetki.

Novomeška ekipa bo v prihodnjem krogu 14. decembra gostila Kope.

IZJAVI PO TEKMI:

Nace Zajc, igralec MRK Krka: "Po zmagi v Velenju smo se nekoliko psihološko izpraznili, kar se je videlo od začetka tekme, ko ni bilo prave energije. Celjani so nam že pred 20. minuto ušli na +5, kar je težko loviti. Sicer smo se približali, vendar so domačini v drugem polčasu spet ušli na +5, za lovljenje smo porabili dosti energije. Spet smo se približali, kaj več pa nismo zmogli. Ugodnejšega rezultata nas je stal slab napad in izgubljene žoge."

Andraž Makuc, igralec RK Celje Pivovarna Laško: "Vedeli smo, da je pred nami ena težka tekma, saj je Krka zelo neugodna ekipa. Na njih smo se dobro pripravili, predvsem v prvem polčasu odlično odigrali v obrambi. V drugi polčas smo vstopili nekoliko zaspano, kar je Krka izkoristila in se nam približala. Zaradi naših napak in slabih strelov je tekmo ponovno postala »živa«, vendar smo jo kljub temu pripeljali varno do konca. Zasluženo se veselimo novih dveh točk."

RK TRIMO TREBNJE : RK GORENJE VELENJE 27:24 (12:9)

Miklavec 9, Jurečič 5 (2); Pipp 6 (1), Velić 4.

STATISTIKA

Igralec tekme: Vid Miklavec (RK Trimo Trebnje)

Trebanjci so dosegli peto zmago v nizu in drugo odmevno v zadnjih petih dneh. V soboto so do kolen potolkli vodilne rokometaše iz Ljubljane in jih premagali za deset golov, danes so bili na osrednji tekmi 15. kroga pred domačimi gledalci boljši tudi od zadnjih slovenskih prvakov iz Velenja, ki so pred prihodom na Dolenjsko doma klonili proti Novomeščanom.

Dolenjski rokometaši so vodili od prve do zadnje minute. V prvem polčasu so povedli z 8:5, nato malenkostno popustili in Velenjčanom dovolili, da so jih ujeli (8:8, 9:9), v končnici prvega polčasa pa znova zaigrali učinkovito ter po zaslugi golov Jana Jurečiča in dobrih obramb Urbana Lesjaka na veliki odmor odšli s prednostjo treh golov (12:9).

V drugem polčasu so Velenjčani skušali tekmo postaviti na glavo. Hitro so se približali na dva gola zaostanka (11:13), nato pa so vajeti igre znova prevzeli domači rokometaši in po golu Vida Miklavca v 49. minuti povedli z 22:17.

Velenjčani niso izobesili bele zastave, v obeh smereh igre so zaigrali veliko bolje in v 54. minuti povsem zadihali za ovratnik Trebanjcev, potem ko je zadel Oleksij Jankovskij.

Velenjčani so grozili do zadnjega zvoka sirene, gostitelji pa so s pravočasno doseženimi zadetki vzdrževali prednost dveh golov. V 60. minuti je Jurečič zadel za vodstvo 26:24, zadnji žebelj v krsto rokometašev iz Šaleške doline pa je v izdihljajih tekme zabil Miklavec za končnih 27:24.

Pri Trebanjcih sta bila najbolj učinkovita Miklavec z devetimi in Jurečič s petimi goli, medtem ko je Lesjak zbral 12 obramb. Pri Velenjčanih je Urban Pipp dosegel šest, Tarik Velić štiri zadetke, vratar Matevž Skok pa je ubranil 12 strelov.

Trebanjska ekipa bo v prihodnjem krogu 14. decembra gostovala v Krškem.

IZJAVI PO TEKMI:

Jan Jurečič, igralec RK Trimo Trebnje: “Tekma je bila pričakovano težka. Po zmagi nad Slovanom smo se morali tako psihično, kot fizično sestaviti. Prikazali smo levji karakter in zasluženo zmagali.”

Tilen Sokolič, igralec RK Gorenje Velenje: "Zaslužena zmaga Trima. Enostavno smo zgrešili preveč neoviranih strelov in naredili veliko število napak. Na takšnem gostovanju, kot je bilo to, to ni dovolj za zmago. Vračali smo se po zaostanku in takšno razliko je težko obrniti.”

RD LL GROSIST SLOVAN : RK MISTERAL KRŠKO 36:24 (21:12)

Brozović in Ljevar po 5; Stevović 5, Sikošek Pelko in Ferenčak po 4.

STATISTIKA

Igralec tekme: Nikolaos Tzortzinis (RD LL Grosist Slovan)

Ljubljančani po 12. paru točk ostajajo na drugem mestu za Celjem, ki je pol ure pred tem ugnal Krko. Varovanci Uroša Zormana so hitro pozabili zaušnico proti Trimu (24:34) v prejšnjem krogu in brez težav ugnali novince med prvoligaši, ki ostajajo v spodnji polovici razpredelnice.

Dvomov o zmagovalcu ni bilo tako rekoč od samega začetka. Domači so hitro prišli do visoke prednosti. Že v deseti minuti je bilo na semaforju 10:3, do polčasa pa je razlika še nekoliko narasla (21:12).

Udobna prednost je pomenila, da je drugi polčas minil mirno in brez večjih pretresov. Slovan je ohranjal okoli deset golov razlike, najvišja je znašala 12 zadetkov v 52. minuti, takšna pa je bila tudi po izteku 60 minut.

Pri domačih je šest igralcev doseglo vsaj štiri gole, po pet sta jih prispevala Leon Ljevar in Ilija Brozović. Pri gostih je prav tako pet golov dosegel Balša Stevović.Slovan bo v naslednjem krogu v soboto gostoval pri Jeruzalemu iz Ormoža, medtem ko bodo Krčani isti dan gostili Trimo iz Trebnjega.

IZJAVI PO TEKMI:

Ilija Brozović, igralec RD LL Grosist Slovan: "Tokrat smo odigrali dobro tekmo od prve minute naprej. Bili smo zelo motivirani, kar se je pokazalo na igrišču, saj smo celotno tekmo vodili in nadzorovali potek igre."

Tadej Sobotič, igralec RK Misteral Krško: "Gostitelj nam je očital lekcijo rokometa. V nobenem segmentu igre nismo bili pravi. V napadu smo izgubljali žoge, zgrešili veliko strelov, tudi v obrambi nismo bili pravi. Moramo si ogledati tekmo in analizirati naše napake, da jih v soboto popravimo in da dve točki ostaneta doma."

RK SVIŠ CUGELJ OKNA IVANČNA GORICA : RD RIKO RIBNICA 25:29 (12:14)

Grum 7, Kutnar 5; Knavs7 (2), Planinšek 6.

STATISTIKA

Igralec tekme: Nejc Planinšek (RD Riko Ribnica)

V Stični se je od prve do zadnje minute odvijal povsem enakovreden boj, v prelomnih trenutkih dvoboja pa so bili bolj preudarni rokometaši iz Ribnice ter dosegli četrto zmago v Ligi NLB.

V izenačenem prvem polčasu si nobena ekipa ni priigrala več kot dva gola prednosti, na veliki odmor pa so se Ribničani odpravili z vodstvom 14:12. V 39. minuti so po zadetkih Žana Žagarja in Nikole Stefanovića podvojili prednost (19:15), nato pa so nastopile domače minute.

V desetih minutah so naredili preobrat in v 49. minuti po golu Janeza Gruma povedli z 21:20. Do 54. minute je bila tekma povsem odprta (24:24), končnica pa je minila v znamenju rokometašev iz dežele suhe robe. Po golih Stefanovića, Uroša Knavsa, Roka Skola, Nejca Planinška in Ahmeda Begića so povedli z 28:23 ter se veselili pomembne zmage.

Pri Ribnici je bil najbolj učinkovit Knavs s sedmimi goli, šest jih je dodal Planinšek, pri Ivančni Gorici pa je Grum dosegel sedem zadetkov, medtem ko je vratar Jaka Glavan zbral 12 obramb.

Zasedba iz Ivančne Gorice bo v prihodnjem krogu gostovala v Škofji Loki, ribniška pa bo gostila Slovenj Gradec. Obe tekmi bosta 14. decembra.

IZJAVI PO TEKMI:

Lucijan Korošec, igralec RK SVIŠ Cugelj okna Ivančna Gorica: "Za nami je še ena zahtevna tekma, kar smo vedeli že pred začetkom. Celotno tekmo se ni čutila prava energija na igrišču, niti na klopi. Zahvaljujemo se vsem navijačem, da so nam pomagali in nas poskušali dvigniti, vendar nam je na koncu nekaj zmanjkalo, da bi lahko dobili kakšno točko."

Jan Pucelj, trener RD Riko Ribnice: "Težka tekma, na nož, podobno kot v Ribnici, kjer se je igralo gol za gol. V drugem delu srečanja smo naredili dve neumnosti v protinapadu, toda v končnici se je tehtnica nagnila na našo stran in zmaga je tu. Čestitam ekipi SVIŠ-a za prikazano. Gostitelji so zelo neugoden tekmec, vendar nam jih je uspelo streti."

* Izidi, 15. krog:

- sobota, 11. december:

Celje Pivovarna Laško - Krka 26:24 (15:11)

LL Grosist Slovan - Misteral Krško 36:24 (21:12)

Trimo Trebnje - Gorenje Velenje 27:24 (12:9)

Koper - Urbanscape Loka 23:26 (12:8)

Sviš Cugelj okna Ivančna Gorica - Riko Ribnica 25:29 (12:14)

Slovenj Gradec - Jeruzalem Ormož 30:28 (15:12)

- lestvica:

1. Celje Pivovarna Laško 15 12 2 1 479:417 26

2. LL Grosist Slovan 15 13 1 2 444:392 25

3. Trimo Trebnje 15 10 2 3 442:388 22

4. Krka 14 8 2 4 399:362 18

5. Gorenje Velenje 15 8 1 6 423:403 17

6. Urbanscape Loka 15 5 4 6 394:395 14

7. Slovenj Gradec 15 6 2 7 400:422 14

8. Riko Ribnica 15 4 3 8 426:449 11

9. Misteral Krško 15 5 0 10 401:450 10

10. Sviš Cugelj okna Ivančna Gorica 15 3 3 9 395:422 9

11. Jeruzalem Ormož 15 4 1 10 411:448 9

12. Koper 14 1 1 12 357:423 3

