Šepetalka pohištvu

12.12.2024 | 12:00 | Renata Mikec

Alenka Nose, s koreninami v Rumanji vasi, je svoje poslanstvo našla v obnavljanju starega pohištva. Mama treh sinov, žena in mojstrica obnavljanja starih predmetov, se je pred leti spoprijela s težko diagnozo – sklerozo skleroderma. To je neozdravljiva bolezen z zelo negativno prognozo, zato se je morala zgodaj invalidsko upokojiti. Svoj tempo življenja je prilagodila, in ker ve, da ji tega ne bi omogočil noben delodajalec, se je »rodila« Reunica. Včasih v delavnici dela eno uro na dan, včasih precej več, a mora potem počivati. Pri delu ji velikokrat pomaga tudi njen partner Bojan. Alenka je z lesom imela posebno vez že od mladih nog, kasneje so jo prevzeli še zgodovina in stari predmeti. Danes je lesarska tehnica, mizarka in oblikovalka, v šali si pravi tudi »šepetalka pohištvu«, ki je svoje poslanstvo našla v obnavljanju pohištva. Na obrobju Ljubljane, v domači delavnici, ki sta jo Alenka in Bojan (na fotografiji) spremenila v umetniško okolje, dobivajo novo podobo sto, dvesto in več let stari predmeti naših prednikov. »Veliko mi pomeni prav ohranjanje kulturne dediščine. Iščem namreč le stare slovenske kose pohištva, ki jih predelam in upam, da bodo ostali v Sloveniji. Nikoli ne kupujem starega pohištva v tujini, prav tako pa prenovljeno pohištvo zelo nerada prodam v tujino,« pripoveduje Alenka, ki pravi, da jo je Reunica rešila. Črnoglede napovedi zdravnikov bi jo sčasoma zagotovo zlomile, tako pa ob delu ne razmišlja o bolezni. Rada je tudi v naravi, še posebej ljubo pa ji je, kadar se z Bojanom na motorju odpravita novim dogodivščinam naproti.

