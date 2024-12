šport

Krka namučila goste, a v finale gre ACH Volley

11.12.2024 | 07:30 | S. Vesel

Novo mesto - Sinoči sta se v športni dvorani Marof v Novem mestu v polfinalu Pokala Slovenije pomerila domača Krka in ACH Volley Ljubljana. Zmage in napredovanja v veliki finale so se razveselili Ljubljančani, zanj pa so se morali pošteno potruditi, slavili so šele po štirih nizih. Najbolj razpoložena posameznika na tekmi sta bila kapetana, Kosmina v dresu Krke ter Pokeršnik v dresu ACH Volleya. Oba sta zbrala po 23 točk. Ljubljančani bodo nasprotnika v finalu dobili danes. Krka in ACH se bosta znova pomerila že v petek, tokrat v sklopu državnega prvenstva, tudi ta tekma pa bo ob 20. uri v novomeški dvorani Marof.

Pokal Slovenije, 1/2 finale

Krka - ACH Volley

1:3 (-19, 26, -19, -26)

Sodnika: Markelj, Atanasov, obiskovalcev: 100.

Krka: Travnik M. (L), Medved 7, Erpič, Koch 1, Kosmina 23, Bregar 13, Verdinek (L), Travnik T., Glamočanin, Koncilja 6, Vidmar, Lindič, Rojnik 11, Bregar P., trener: Tomislav Mišin.

ACH Volley Ljubljana: Golzadeh 19, Kržič Jo., Šket, Najdič, Esko 4, Marovt 14, Šen, Kržič Ja. 8, Štalekar 2, Pokeršnik 23, Videčnik, Kök, Kožar (L), Kumer (L), trener: Matjaž Hafner.

Po desetih dneh težav je zdravstveni karton novomeške ekipe tokrat le izgledal bolje, čeprav še ne povsem popolno, pri Ljubljančanih pa je tekmo izpustil kapetan, libero Jani Kovačič. Ob njegovi odsotnosti je kapetansko mesto prevzel Pokeršnik. Vsemu navkljub so se Novomeščani odlično zoperstavili favorizirani ekipi iz Ljubljane, ki na domačih tleh v letošnji do sedaj ni imela primernega nasprotnika. Novomeščani so pretili do konca, a na koncu so se zaslužene uvrstitve v finale veselili Ljubljančani. Ti bodo nasprotnika dobili danes, ko se bosta na drugem polfinalnem obračunu pomerila Fužinar Sij Metal Ravne ter OK i-Vent Maribor.

Tekmo so bolje odprli gosti. Izkušeni Esko je odlično razigraval svoje napadalce, med katerimi je vsaj uvodoma izstopal Pokeršnik. Domači trener Mišin je po prvem odmoru segel pri zaostanku z 10:14. Njegovi varovanci so nato reagirali z dvema dobrima akcijama, a Ljubljančani so hitro vrnili s tremi vezanimi točkami, zadnjo je z močnim udarcem prispeval Marovt, in se oddaljili na 12:17. Mišin je bil primoran vzeti še drugi odmor, katerim je le prekinil serijo močnih začetnih udarcev Golzadeha. Marovt je z asom gostom priigral novo najvišjo prednost. Visoko prednost so izkušeni Ljubljančani v končnici zanesljivo zadržali, ob koncu pa niz po uspešni napadalni akciji Marovta dobili z rezultatom 19:25.

Domači odbojkarji so mnogo bolje krenili v drugi niz. Namesto Lindiča je na mestu blokerja priložnost dobil 17-letni Medved in takoj vpisal točko. Po dveh zaporednih blokih, prvega je postavil Kosmina, drugega Koncilja, je Krka povedla že s 6:2. Gostujoči trener Hafner je moral reagirati z odmorom. Njegovi varovanci so nato postopoma uspeli vzpostaviti ravnovesje na parketu. Esko je poskrbel za dve vezani točki, sprva postavil dober blok in nato z asom znižal na 9:7. Sledila je odlična borba na obeh straneh, vseskozi pa so Novomeščani tekmeca držali na prednosti dveh, treh točk. Krka si je po zaslugi Rojnika priigrala štiri točke naskoka pred vstopom v končnico (20:16). Gosti so znova poskusili z odmorom, po le tem pa je odlično napadal Golzadeh, tedaj najbolj razpoloženi odbojkar v dresu gostov. Kosmina je Krko z dvema zaporednima točkama popeljal do vodstva z 22:19. Gosti se niso predali. Marovt je z asom znižal na 23:21, nato je uspešno napadal Golzadeh, Marovt pa je z novim asom izenačil na 23. V napeti končnici je več zbranosti pokazala Krka, storila manj napak in niz dobila z 28:26.

Tudi v tretjem nizu se je nadaljeval izenačen obračun. Pri izenačenju na 10 so se nekoliko razgrele strasti, kar so gosti znali unovčiti in z asom Kržiča povesti z 10:12. Domači trener Mišin je nekaj mirnosti v svojo ekipo vnesel s polminutnim odmorom. Gosti so prevzeli pobudo v svoje roke, zanesljivo napadali, pritiskali tudi z močnimi začetnimi udarci, Krko pa držali na prednosti dveh, treh točk. Novomeščani se niso predajali, priključek pa so držali predvsem po zaslugi Bregarja in Rojnika. V končnici niza so več zbranosti tokrat pokazali gostujoči odbojkarji. Krka je storila preveč napak, da bi lahko ogrozila zmago ACH-ja, ki je niz naposled dobil z 19:25.

Krka je znova bolje zaigrala v četrtem nizu. Z dvema zaporednima točkama je povedla z 9:7, nakar je po odmoru segel gostujoči trener Hafner. Po maratonski izmenjavi, ki jo je z bučnim naplavzom pozdravilo občinstvo, so Ljubljančani izenačili na 9. Ekipi sta se nato pomikali točko po točko. Domače sta v igri držala razpoloženi kapetan Kosmina ter Bregar, goste pa predvsem Pokeršnik in Golzadeh. Pri zaostanku s 15:16 je domači trener Mišin vzel odmor, po katerem so njegovi varovanci poskrbeli za delni niz s 4:2 in po bloku Medveda prešli v vodstvo z 19:18. ACH je hitro vrnil z dvema točkama. V novi napeti končnici, precej podobni tisti z drugega niza so odločale malenkosti, le da so bile tokrat v prid gostov. Kosmina je Krko držal v igri, od 20. točke naprej je vpisal kar 5 uspešnih napadov, a Ljubljančani so ohranili mirne živce, ob koncu z uspešnim napadom Pokeršnika priigrali četrto zaključno žogo, to pa je v naslednji akciji z uspešnim blokom unovčil Kržič. Niz se je tako končal s 26:28 v korist gostov, ki so lahko pričeli slaviti uvrstitev v finale pokalnega tekmovanja.

Izjavi po tekmi:

Martin Kosmina, kapetan Krke: "Definitivno smo prikazali boljšo predstavo, kot v petek proti Panviti. V polju je bilo več energije, nismo imeli česa izgubiti, tako da smo šli na polno. Pritiskali smo s servisom, kolikor smo lahko. Rekel bi, da so na koncu le prevladale izkušnje in kvaliteta gostov. V petek se bomo znova pomerili. Podobno, kot danes, gremo lahko v tekmo sproščeno. Ljubljančani so v prvenstvu še vedno brez izgubljenega niza, zato bomo poskusili ponoviti današnjo igro, da znova osvojimo vsaj enega."

Jan Pokeršnik, kapetan ACH Volleya Ljubljane: "Preživeli smo, še smo celi, uvrstili smo se v finale. Manjkal nam je kapetan Jani Kovačič, ampak Žiga Kumer ga je solidno nadomestil. Naša blok-obramba ni bila na želeni ravni, prav tako naš servis, ampak uspeli smo se uvrstiti v finale in gremo proti cilju. V petek se bomo znova pomerili s Krko. Ta tekma bo zagotovo lažja, ne pričakujem takšnega odpora, tudi Krka bo prav gotovo utrujena, hkrati pa verjamem, da bomo mi na boljši ravni."

V veliki finale pokalnega tekmovanja tako napreduje ACH Volley iz Ljubljane, ekipi pa se bosta prav tako v Marofu znova pomerili že v petek, ko bo ob 20. uri na sporedu še tekma 13. kroga državnega prvenstva.

