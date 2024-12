dolenjska

VIDEO: Pegy in Tito - namesto rakete raje kupite brikete 🐾

10.12.2024 | 18:40 | M. K.

V decembrskem času, ki je namenjen praznovanju in druženju, si želimo, da bi prazniki minili prijetno, varno in brez nepotrebnih poškodb, pravijo na Policijski upravi Novo mesto, kjer zato vsako leto pozivajo ljudi, naj se odpovejo uporabi pirotehnike, saj pokanje številne moti in povzroča veliko stisko živalim.

Da bi svoje sporočilo približali čim širši javnosti, predvsem mladim, so na PU Novo mesto letos pripravili poseben video posnetek. Snemanje je potekalo na Gačah, v glavnih vlogah pa nastopata policijska službena psička Pegy in maskota smučišča Tito. Video je na družbenih omrežjih naletel na odličen odziv in si ga je ogledalo že veliko ljudi, so sporočili policisti.

Filmski zvezdi Tito in Pegy

''Prijazno vas vabimo, da video tudi vi objavite na družbenih omrežjih ali spletnih straneh vaše organizacije ter nam tako pomagate pri širjenju sporočila o nevarnostih uporabe pirotehnike. Z vašo podporo lahko skupaj prispevamo k večji varnosti za bolj mirne in lepe praznike, za ljudi in živali,'' so zapisali na PU Novo mesto.

Seveda, z veseljem, video objavljamo spodaj ...

