Najbolj iskani pojmi Slovencev na Googlu v letu 2024

novice

10.12.2024 | 14:15 | STA

Slovenci smo letos na spletu najpogosteje iskali informacije o evropskem prvenstvu v nogometu oziroma Euru 2024. Na drugo mesto se je uvrstil ameriški košarkarski klub Dallas Mavericks, za katerega igra slovenski zvezdnik Luka Dončić, na tretje pa slovenska serija Skrito v raju.

Četrto najpogostejše letošnje splošno iskanje so olimpijske igre 2024, peto pa OTP banka, ki je nastala letos z združitvijo Nove KBM in SKB banke, so danes sporočili iz Googla.

Kaj pa osebe?

Najbolj iskana oseba je letos nekdanja ministrica za pravosodje Dominika Švarc Pipan, na drugem mestu je valižanska princesa Kate Middleton, na tretjem pa Donald Trump, ki so mu volivci letos namenili drugi mandat predsednika ZDA.

Trumpu sledita hrvaški predstavnik in slovenska predstavnica na letošnji Evroviziji Baby Lasagna in Raiven, ki sta tako tudi najbolj iskana izvajalca. Na tretjem mestu najbolj iskanih izvajalcev je Magnifico, ki je obenem poskrbel za najbolj iskan koncert, na četrtem in petem mestu pa sta Challe Salle in Dino Merlin.

Kultura

Med filmi in serijami so Slovenci najbolj iskali še biografsko dramo Toma, ki temelji na zgodbi srbskega glasbenika Toma Zdravkovića, in serijo Griselda, ki temelji na resnični zgodbi kolumbijske preprodajalke drog Griselde Blanco. Sledita nadaljevanje ameriškega znanstvenofantastičnega filma Dune: Peščeni planet in psihološki komični triler Saltburn.