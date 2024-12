družabno

Delovna Jelica po novem upokojenka

10.12.2024 | 13:45 | Renata Mikec

Nekdanja novinarka Radia 1 Jelica Koršič je po novem zaposlena v največjem slovenskem podjetju ZPIS. Postala je namreč upokojenka, čeprav je še polna energije. Pravi, da jo bo zdaj porabila za vse tisto, za kar prej ni imela časa – za družino, domača opravila, njej ljubi nasad jabolk bonita in za prijateljstva. Da je konec nekega prijetnega, delovno prijateljskega obdobja, je na nedavnem druženju ob Jeličinem odhodu poudarila tudi direktorica Dolenjskega lista Lidia Zbašnik, ki je tudi njena dolgoletna prijateljica. Skupaj sta namreč delali na Radiu Brežice, na katerem je Jelica skrbela tudi za lep radijski govor, pri časopisu SavaGlas in pozneje na Radiu 1, zadnja leta pa še na Dolenjskem listu. Jelica je bila gotovo ena najbolj predanih svojemu delu, zato jo bomo v uredništvu zelo pogrešali. Namesto novinarstva je po novem njena največja ljubezen 6-mesečni vnuček Art, ki ji je srce ukradel takoj ob rojstvu. Ob odhodu iz kolektiva je »dobila« tudi svojo pesem. Že kar po tradiciji jo je mojstrsko spisal poet Dolenjskega lista Martin Luzar, sodelavce je navdušil, Jelico pa spravil na rob solz. Saj veste, odhodi niso ravno prijetni, še zlasti, če imaš rad svoje delo in se v kolektivu dobro počutiš. Jelica, uživaj življenje!

Martin, Jelica in Lidia (Foto: Mojca Žnidaršič)

