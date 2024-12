šport

Tesen poraz v Splitu

10.12.2024 | 07:30 | STA; M. K.

Split - Košarkarji Krke so v 11. krogu lige Aba v gosteh izgubili proti Splitu z 78:83 (17:25, 38:43, 54:59).

* Dvorana Gripe, gledalcev 700, sodniki: Belošević (Srb), Nedović (Slo), Gracin (Hrv).

* Split: Shorter 18 (2:2), Jordano 4 (1:2), Tišma 11 (5:6), Kučić 15 (3:4), Vuko 11 (3:4), Škara 10, Kapusta 7 (2:2), Ljubičić 7 (1:1).

* Krka: Mirtić 8, Garcia 18 (6:6), Persons 18 (6:6), Špan 7, Cerkvenik 11 (2:2), Skeens 11 (3:3), Smrekar 2 (2:2), Čebašek 3.

* Prosti meti: Split 17:21, Krka 19:19.

* Met za tri točke: Split 6:26 (Shorter 2, Kučić 2, Jordano, Kapusta), Krka 7:26 (Cerkevnik 3, Garcia 2, Špan, Čebašek).

* Osebne napake: Split 18, Krka 22.

* Pet osebnih: Smrekar (36.).

Zasedba iz Novega mesta je v dalmatinski prestolnici doživela osmi poraz v regionalnem tekmovanju.

Krka je že v zgodnjem delu tekme zaostala za pet točk (5:10), v končnici uvodne četrtine pa za osem (15:23, 17:25). V 15. minuti je primanjkljaj narasel že na 12 točk (23:35), po minuti odmora trenerja Dejana Jakare pa so njegovi varovanci pred odhodom na veliki odmor več kot prepolovili zaostanek (38:43).

Drugi polčas je bil preslikava prvega. Novomeščani so že v 25. minuti zaostali za 14 točk (40:54), v naslednjih štirih minutah pa naredili delni izid 14:4 in se Splitčanom približali na 54:58.

V zadnji četrtini se je nadaljevala toplo-hladna predstava košarkarjev iz Novega mesta. V 33. minuti so po trojki Mihe Cerkvenika izenačili na 61:61, le minuto kasneje pa po natančnem metu Španca Marca Garcie za tri točke po dolgem času povedli s 64:63.

V prelomnih trenutkih dvoboja v mali dvorani na Gripah je bilo preveč nihanj v igri Dolenjcev. V 37. minuti so zaostali za sedem točk (68:75), minuto kasneje so se približali na tri (72:75), po delnem izidu gostiteljev 6:0 dobro minuto pred koncem pa je bilo jasno, da bo zmaga ostala v Splitu.

V novomeški ekipi sta bila najbolj učinkovita Garcia in Tayler Persons, oba sta dosegla po 18 točk.

Izjava po tekmi:



Dejan Jakara, trener Krke: "Čestitke Splitu, zasluženo so zmagali. Odločal je skok, tam smo izgubili tekmo. Še posebej v drugem polčasu, ko smo se vrnili po 12 točkah zaostanka in smo bili v dobrem momentu, potem pa jih v petih, šestih napadih nismo dobro zaprli na skoku in kljub dobri obrambi so dosegli lahke koše. Split je imel fenomenalnega Shorterja, ki je sam odločil tekmo. Igralcem nimam kaj očitati, na Gripah so padle še boljše ekipe od nas. Mi moramo popraviti napake in delati naprej.«

Krkaši so s tremi zmagami in osmimi porazi 13. na lestvici. V ABA ligi bodo v soboto, 14. 12., ob 17.00 gostili Igokeo, že v sredo, 11. 12, ob 17.00 pa jih čaka domača tekma Lige OTP banka s Triglavom.

* Izidi, 11. krog:

- petek, 6. december:

Zadar - Dubaj 63:71 (21:23, 37:34, 53:51)

- sobota, 7. december:

Budućnost - Studentski centar 107:84 (29:24, 46:45, 79:64)

- nedelja, 8. december:

Igokea - Partizan 80:107 (25:24, 45:58, 58:85)

Cedevita Olimpija - Spartak 91:82 (19:24, 46:47, 68:70)

Mornar - FMP 76:81 (13:15, 36:43, 54:64)

- ponedeljek, 9. december:

Split - Krka 83:78 (25:17, 43:38, 59:54)

Mega - Borac 98:74 (26:25, 52:38, 76:57)

Crvena zvezda - Cibona 88:78 (24:15, 44:30, 68:59)

* Lestvica:

1. Partizan 11 11 0 1044:765 22

2. Budućnost 11 9 2 961:788 20

3. Crvena zvezda 11 9 2 963:873 20

4. Dubaj 11 8 3 921:871 19

5. Spartak 11 6 5 926:896 17

6. Mega 11 6 5 867:842 17

7. Igokea 11 6 5 888:912 17

8. FMP 11 6 5 887:911 17

9. Cedevita Olimpija 11 5 6 900:916 16

10. Split 11 5 6 848:907 16

11. Studentski centar 11 4 7 923:944 15

12. Zadar 11 4 7 801:836 15

13. Krka 11 3 8 905:964 14

14. Borac 11 3 8 840:948 14

15. Cibona 11 2 9 850:975 13

16. Mornar 11 1 10 845:1021 12

