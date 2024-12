posavje

Zatika se pri lastništvu

9.12.2024 | 14:30 | M. Luzar

Gornji Lenart - Na cesti Brežice–Krško je v naselju Gornji Lenart še zmeraj zaprt desni vozni pas iz brežiške smeri, potem ko so tam cesto polovično zaprli in na njej že pred časom postavili začasni semafor. Gradbenih delavcev tam ni videti in marsikdo se sprašuje, čemu zapora.

Cesta v Gornjem Lenartu je zaprta že toliko časa, da so se zamenjali letni časi, kot kaže fotografija z začetka septembra, prometne razmere pa so ostale enake ali so še bolj nevzdržne. (Foto: M. L.)

Cesta je glavna prometna povezava med omenjenima središčema sosednjih občin, temu primerno je na njej gost promet, zato v konicah nastajajo pred zaporo dolge kolone vozil. Poleg tega morajo vozniki dodatno ustavljati, ko so spuščene zapornice v bližnjem cestno-železniškem križišču. Tako se čas vožnje na tem območju lahko občutno podaljša nekajkrat dnevno.

Domačini in drugi uporabniki te ceste, ki je v omenjenem težavnem delu brez pločnika, ves čas zapore opozarjajo na mučni rezultat te prometne omejitve. Vprašanje, kdaj bodo sprostili promet na cesti v Gornjem Lenartu, sta priostrila še brežiška občinska svetnika Stanko Tomše in Igor Zorčič (oba Korak naprej in Sonce) na nedavni seji sveta ... a ostala brez odgovora. Vprašanje je, koliko lahko sploh kdo pove v odgovor kaj uporabnega.

Glede polovične zapore ceste v Gornjem Lenartu smo vprašali za podrobnosti na Direkcijo za infrastrukturo.

Na cesti Brežice–Krško v naselju Gornji Lenart še zmeraj polovična zapora ceste – Zastoj tudi pred zapornicami – Direkcija je v sklopu prenove ceste že načrtovala popravilo prepusta

