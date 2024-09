posavje

Popravili bodo most

18.9.2024 | 14:00 | M. Luzar

Gornji Lenart - Na cesti Brežice–Krško v Gornjem Lenartu je na mostiču polovična zapora, promet pa ureja semafor. Zapora traja že nekaj časa; razen standardnih rdeče-belih zapornih stebričkov in semaforja tam ni ničesar in nikogar.

V Gornjem Lenartu bo polovica ceste zaprta še nekaj časa. (Foto: M. L.)

Kaj se dogaja, smo vprašali na Krajevno skupnost Šentlenart, kamor prostorsko spada ta cestni odsek. Kot je povedal predsednik Jure Žlak, so prebivalci obvestili krajevno skupnost, da je ob letošnjem nalivu narasla voda poškodovala spodnji del mostu na potoku. »Potem so si strokovnjaki ogledali poškodovani del in ocenili, da most v takem stanju ni varen za težka vozila. Zaradi tega so cesto tam polovično zaprli,« je povedal predsednik, ki pravi, da krajevna skupnost nima informacij o tem, kdaj bodo cesto popravili in odpravili zaporo.

Ob nalivu narasla voda poškodovala most, zato so cesto polovično zaprli za promet – Predsednik Jure Žlak: Nevarno za težka vozila – Predvidena kolesarska steza – Na cesti tudi pešci

Celoten članek lahko preberete v elektronski obliki Dolenjskega lista.

‹ nazaj