družabno

DMP družbi nastavlja ogledalo

9.12.2024 | 18:00 | Renata Mikec

Novomeška zasedba DMP – Društvo mrtvih pesnikov je objavila nadaljevanje svoje zadnje glasbene stvaritve X sonca. Nova skladba, ki jo spremlja videospot, nosi naslov Vojno se igrava. Fantje z njo opozarjajo na aktualno globalno vojno nasilje in sporočajo svetu, naj se namesto z orožjem raje bojuje z besedo in poezijo. Skupina DMP ustvarja že več kot tri desetletja in zdi se, da so na vrhuncu svoje glasbene moči tako koncertno kot tudi ustvarjalno. Alan Vitezič ob tem pravi: »Težko je razumeti, da v tem času bliskovitega tehnološkega napredka še vedno obstaja potreba po premoči in nadvladi posameznikov, ki svet vodijo v propad, v vojnih spopadih pa vedno nastrada preprost človek. Svetloba se nam vse bolj odmika in škoda, da si današnjega časa ne bomo zapomnili raje po dobri glasbi.« Pesem spremlja tudi filmska zgodba, posneta na idilični lokaciji gradu Raka. Vloge so odigrali člani skupine, Alan Vitezič, Marko Zajc, Tomaž Koncilija, Peter Dekleva in Boštjan Artiček, pridružila pa se jim je tudi izjemna Nataša Filip Jordan, ki je zasijala v vlogi kraljice. Alan, ki ustvarja tudi kot filmski producent, se je pod novo stvaritev podpisal kot scenarist in režiser, Peter je ob zvočni produkciji singla poskrbel še za glasbeno opremo filma, uverturo in epilog. Tik pred novim letom, 27. decembra, bomo novomeško skupino DMP lahko slišali na koncertu na novomeškem Glavnem trgu, dva dni zatem pa še v Kočevju (preverite še več dogajanja: Namig za premik).

Foto: Borut Peterlin

‹ nazaj