dolenjska

Vsako leto bogatejša

8.12.2024 | 19:00 | M. Žnidaršič

Vrh pri Pahi - Na Vrhu pri Pahi tudi letos vlada prav posebno praznično vzdušje. Za to poskrbi velik ljubitelj božično-novoletnega časa Aleš Goleš - Goli, ki je tokrat svojo domačijo odel v neverjetnih 1.400.000 prazničnih lučk vseh barv in jo spremenil v pravo pravljično božično vasico.

Aleš Goleš svojo domačijo tokrat odel v 1,400.000 prazničnih lučk vseh barv, obilo različnih dekoracij, risanih junakov … – Lesene jaslice v naravni velikosti – Vse do 10. januarja

Aleš ob letošnji novosti (Foto: M. Ž.)

V njej seveda ne manjka najrazličnejših prazničnih dekoracij, nešteto figuric, povezanih s tem časom, pravljičnih junakov, božičnih dreves in risanih junakov, tu so veličastne lesene jaslice v naravni velikosti, pogled pritegne praznično ozaljšan starodobni tovornjaček in še marsikaj. »Vsako leto naredim nekoliko drugačno postavitev in vsako leto se potrudim, da zgodbo nagradim z novostmi ter dodam še nekaj lučk. Tokrat jih je za okoli 200.000 več kot lani,« navdušeno pripoveduje. Letošnjo postavitev je pripravljal 40 dni, vsak dan je temu posvetil od pet do deset ur, pri tem pa mu je bil v veliko pomoč zet Matic.

Praznične luči, v katero je Aleš Goleš odel svojo domačijo, ogrejejo srce. (Foto: M. Ž.)

Z okraševanjem svojega doma je začel za svojo dušo, ko pa so prišli vnuki, danes je ponosen dedek petim, starim od skoraj dveh pa do enajst let, pa se je temu posvetil še bolj, saj jim je želel pričarati prav posebno zimsko pravljico. In pri tem je nedvomno uspel, še več, pričaral jo je tudi množici mladih in starih iz bližnje in daljne okolice, ki se v prazničnem decembru vračajo v vasico nas Otočcem, kjer se Goliju iz leta v letu z bogatejšimi okrasitvami pridružujejo tudi bližnji sosedje.

Božično-novoletne zgodbe ni brez Hrestača. (Foto: M. Ž.)

»Veseli smo prav vsakega obiskovalca, ki mu na ta način polepšamo ta najbolj veseli mesec v letu. Z veseljem jih pogrejemo tudi s toplim čajem in kuhanim vinom, pa še kakšno posebno kulinarično presenečenje pripravimo,« doda Aleš Goleš.

Andreja Šestanj in Andrej Per sta zimsko pravljico na Vrhu pri Pahi obiskala prvič in bila navdušena.

Med obiskovalci, ki smo jih srečali, sta bila tudi prijatelja Andreja Šestanj iz Brezovice pri Šmarjeških Toplicah in Andrej Per iz Žalovič. V njegovi pravljici sta bila prvič in sta bila zelo navdušena. »Res občudovanja vredno je, koliko truda je vloženega v vse to. Zelo domiselno je okrašen in urejen tudi prostor, v katerem lahko obiskovalci posedimo in se zadržimo. Vse čestitke,« pove Andreja in doda, da tukaj zagotovo ni zadnjič.

Praznična pravljica vabi na Vrh pri Pahi do 10. januarja, lučke Goli prižge ob 17. uri in med tednom ugasne okoli 21. ure, ob vikendih pa gorijo, dokler so obiskovalci.

