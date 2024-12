kočevsko-ribniško

V občini Kočevje o načinu izvajanja oskrbe na domu

8.12.2024 | 09:00 | STA, M. Ž.

Kočevje - Volivke in volivci v občini Kočevje se na današnjem referendumu odločajo, ali naj občina oskrbo na domu, ki jo zdaj zagotavlja zasebni Zavod Jutro, prenese na javni zavod. Na Zavodu Jutro so prepričani, da bi prenos lahko ogrozil sistem oskrbe, medtem ko na občini verjamejo, da bodo oskrbovanci na ta način dobili boljše storitve.

Na današnjem referendumu se kočevski volivke in volivci, volilno pravico jih ima nekaj manj kot 13.000, izrekajo o vprašanju, ali so za to, da se uveljavi odlok o ustanovitvi Javnega zavoda za pomoč in oskrbo na domu Kočevje.

V tej občini namreč pomoč in oskrbo na domu po koncesijski pogodbi, sklenjeni leta 2018, okoli 130 ljudem zagotavlja Zavod Jutro, z delom katerega pa na občini že dlje časa niso zadovoljni. Zato je kočevski občinski svet junija sprejel odlok, s katerim bi izvajanje omenjene storitve z julijem prihodnje leto prenesli na občinski zavod, katerega ustanovitev predvideva odlok. A je Zavodu Jutro uspelo zbrati zadostno število podpisov, da o uveljavitvi odloka občani odločajo na občinskem referendumu.

Direktor Zavoda Jutro Gregor Levič kot razlog za referendum navaja, da bi lahko nasilna prekinitev zdajšnjega sistema pomoči in oskrbe na domu ter vzpostavljanje novega sistema povzročila kolaps na področju oskrbe na domu, s čimer bi bili na slabšem predvsem uporabniki.

Župan Gregor Košir nasprotno meni, da bo imela občina s prenosom izvajanja pomoči in oskrbe na domu na javni zavod boljši nadzor nad storitvami, prav tako naj bi občani na ta način dobili boljšo oskrbo. Na delo Zavoda Jutro naj bi namreč prejemali veliko pritožb.

