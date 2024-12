posavje

Preprečili rušilni miting, zdaj jih pozabljajo

8.12.2024 | 08:00 | M. L.

Brežice - Policijsko veteransko društvo Sever Posavje je v sodelovanju z Občino Brežice pripravilo v Brežicah osrednjo posavsko proslavo ob 35. obletnici akcije Sever, preprečitve t. i. mitinga resnice 1. decembra 1989 v Ljubljani.

Slavnostni govornik Tomaž Čas je opozoril, da nekateri neupravičeno zmanjšujejo pomen akcije Sever v času osamosvojitvenih procesov Slovenije.

Na petkovi prireditvi v dvorani Mladinskega centra Brežice so zbrane nagovorili predsednik Policijskega veteranskega društva Sever Posavje Roman Kržan, brežiški župan Ivan Molan in slavnostni govornik predsednik Zveze policijskih veteranskih društev Sever dr. Tomaž Čas.

Čas je rekel, da je bilo Posavje ob osamosvojitvi Slovenije najbolj izpostavljeno zaradi možnega prihoda »mitingašev« z juga po železnici in cesti. Zato so takrat posavskim policistom poslali na pomoč posebne enote iz uprav za notranje zadeve Maribor, Murska Sobota in Slovenj Gradec in del zaščitne enote milice. »V pomoč so vam bili tudi drugi delavci organov za notranje zadeve, zaposleni v gospodarskih družbah, občina Brežice, krajevne skupnosti in osnovna šola Dobova,« je povedal Čas. Kot je dejal, je bil namen mitinga resnice ustvariti izredne razmere v Sloveniji in vreči slovensko oblast, ki je v tistem času sledila in omogočala razvoj demokracije v tedanji republiki Sloveniji.

Zgodovinska vloga

»Če bi nastopile izredne razmere, bi republiški sekretar za notranje zadeve skladno z zakonom aktiviral vojne enote milice, ki so štele 8.000 pripadnikov, in teritorialno obrambo. Tako bi prišlo leto in pol prej do spopada med varnostno obrambnimi strukturami Republike Slovenije in Jugoslovansko ljudsko armado. Zaradi povedanega moram opozoriti, da kot pomembne osamosvojitvene procese Slovenije slavnostni govorniki ob državnih praznikih in drugih prireditvah radi omenjajo 57. številko Nove revije, plebiscit, civilnodružbena gibanja, vlogo ustavnega sodišča in druge dogodke. Pozabljajo pa omeniti pomen akcije Sever v času osamosvojitvenih procesov Slovenije. Mnogi tudi pozabljajo našo zgodovino, zgodovinsko vlogo Maistrovih borcev, tigrovcev, partizanov druge svetovne vojne, vojnih invalidov, civilnih vojnih invalidov, izseljencev in taboriščnikov do osamosvojitvene vojne leta 1991. Kako pomembna je bila akcija Sever, je ob njeni dvajseti obletnici izrekel oče slovenskega naroda, takratni predsednik predsedstva Republike Slovenije gospod Janez Stanovnik, in sicer: 'Jaz mislim, da ni bila akcija Sever za slovensko zgodovino nič manj pomembna, kot je bila naša narodnoosvobodilna borba, nič manj pomembna, kot je bila vojna za samostojno Slovenijo',« je rekel slavnostni govornik Tomaž Čas.

Priznanja

Na slovesnosti so podelili priznanja. Tako sta predsednik Zveze društev Sever dr. Tomaž Čas in sekretar Zveze Anton Pozvek podelila dva zlata znaka Sever in plaketo Sever. Zlata znaka sta prejela Sonja Molan in Roman Kržan.

Sonja Molan je dolgoletna članica Policijskega veteranskega društva in aktivna udeleženka osamosvojitvene vojne. Več mandatov je članica upravnega odbora Policijskega veteranskega društva Sever Posavje in društvena blagajničarka. Roman Kržan že drugi mandat vodi Policijsko veteransko društvo Sever Posavje in je dejaven član upravnega odbora Zveze policijskih veteranskih društev Sever. S požrtvovalnim in prostovoljnim delom sta oba nedvomno močno zaslužna za uspešnost in prepoznavnost društva.

Plaketo Sever je prejel brežiški župan Ivan Molan v zahvalo za dolgoletno sodelovanje z združenjem Sever in pomemben prispeval k delovanju policijskega veteranskega društva Sever Posavje in Zveze policijskih veteranskih društev Sever.

Z leve: Tomaž Čas, Sonja Molan, Roman Kržan, Ivan Molan in Anton Pozvek

Na prireditvi so nastopili Niko Ogorevc, ki je zapel himno, kvintet trobil Policijskega orkestra, učenci Osnovne šole dr. Jožeta Toporišiča Dobova z recitacijami, Tinka Vukič na citrah in Izak Vukič na saksofonu, pevka Martina Mravinec Bohte ob kitarski spremljavi Domna Bohteta in Mitja Baškovič, ki je bral spominske zapise o akciji Sever.

Učenci OŠ dr. Jožeta Toporišiča Dobova so recitirali Grafenaurjeve pesmi.

Prireditev, ki se je udeležil med drugimi direktor Policijske uprave Novo mesto Igor Juršič s sodelavci, je po scenariju Milene Jesenko povezoval vodja Operativno-komunikacijskega centra Policijske uprave Novo mesto Robert Perc.

