Miklavž prinesel nov vrtec

7.12.2024 | 12:15 | M. Ž.

Dolenjske Toplice - V Dolenjskih Toplicah so včeraj popolne odprli nov vrtec Gumbek pri tamkajšnji osnovni šoli. Nov vrtec je večji in sodobnejši, otroški živ žav pa ga bo napolnil v ponedeljek.

Trak sta prerezala župan Franc Vovk in ravnateljica šole Andreja Koščak. (Foto: M. Ž.)

Vrtec Gumbek ima po novem 12 oddelkov, zdaj je zasedenih devet, kar pomeni, da bodo z njim potrebo po vrtčevskem varstvu rešili za kaj nekaj let. Prostori so svetli in veliki, imajo tudi štiri tematske igralce, prostorno telovadnico, kabinete in zbornico, nova zunanja igrala, v kletni garaži je 22 parkirnih mest in na parkirišču pred vrtcem 35, s šolo pa je povezan s hodnikom. V šoli, kjer je zdaj bil vrtec, se bodo sprostili prostori, ki jih nujno potrebujejo.

Vrtec ima po novem 12 oddelkov.

Kot je v svojem nagovoru povedal župan Franc Vovk, so leta 2009 na osnovi demografske projekcije ugotovili, da bodo v naslednjih petih letih doživeli prostorsko stisko v vrtcu Gumbek. »Takoj je bil izdelan idejni projekt za šest oddelčni prizidek k sedanjemu vrtcu, čeprav smo vedeli, da bi bila to samo začasna rešitev. Leta 2017 je bil zato narejen idejni projekt za popolnoma nov vrtec z devetimi oddelki. Vseskozi je bilo potrebno razmišljati tudi o možnostih financiranja, saj tako obsežna investicija presega proračunske okvire naše občine. Ugodno rešena vloga na razpisu Ministrstva za vzgojo in izobraževanje se je pokazala kot priložnost, ki je ne smemo zamuditi. Idejni projekt iz leta 2017 smo nekoliko spremenili glede arhitekture, dodali tri igralnice in še nekaj drugih prostorov, objekt povezali s šolsko zgradbo in dokupili potrebna zemljišča. Na tako pripravljeno dokumentacijo smo pridobili gradbeno dovoljenje, izbrali izvajalca in 17. oktobra leta 2022 se je gradnja začela,« je orisal.

Gradbena dela so bila vredno dobrih pet milijonov evrov in oprema z zunanjimi igrali milijon (oboje brez DDV), za zemljišče in projekt pa so odšteli okoli 200.000 evrov. Na omenjenem razpisu so dobili skoraj 1,2 milijona, 800.000 od Eko sklada, tri milijone so zagotovili s pomočjo ugodnega kredita, ostalo pa iz proračuna občine.

Igralnice so svetle in prostorne.

Andreja Koščak, ravnateljica topliške šole, pod okrilje katerega sodi vrtec Gumbek, je izpostavila, da je bila odločitev za gradnjo novega vrtca zelo pravilna, saj v prihajajočem obdobju pričakujemo še večje število vpisov novih otrok. »Otroci so naj največji zaklad, so nosilci našega skupnega upanja in prihodnosti, zato jim moramo omogočiti najboljše pogoje za otroke. V novih prostorih za učenje, raziskovanje in igro bodo otroke spremljale predane strokovne delavke,« je dejala in dodala, da njihov vrtec sodi med sodobnejše slovenske vrtce zaradi kvalitetnega izvajanja vzgojno-izobraževalnih vsebin, pestre ponudbe nadstandardnih aktivnosti, odličnega obogatitvenega programa ter vključitve v zanimive projekte.

Odprtje so z nastopom obogatili otroci iz vrtca in šole, bogato pogostitev pa so skupaj pripravile članice Društva podeželskih žena Dolenjske Toplice, ki jutri popoldne praznujejo 20 let delovanja, in strokovne delavke.

