družabno

Danes Dance Fest, jutri Zimska produkcija

7.12.2024 | 10:00 | Renata Mikec

Novo mesto bo danes v znamenju že tretjega plesnega festivala Dance Fest Novo mesto, ki bo v Športni dvorani Leona Štuklja. »Z našimi plesalkami in plesalci se udeležujemo številnih festivalov doma in po svetu, zato smo prišli na idejo, da bi podoben mednarodni festival imeli tudi v Novem mestu. Prvič smo ga izvedli leta 2022, ko je prišlo 300 plesalcev pretežno iz slovenskih klubov, letos pa imamo prijavljenih že 700 plesalcev iz različnih koncev nekdanje skupne države – iz Makedonije, Srbije, Hrvaške in seveda iz plesnih klubov v Sloveniji. Tudi naš festival ima denarne nagrade in tokratni sklad je 4.350 evrov, ki jih bomo razdelili najboljšim plesalcem. Vsi najboljši bodo prejeli tudi medalje in diplome,« je povedal Robi Grmek iz Plesnega studia Novo mesto. Prav denarni sklad je bil mamljiv za udeležbo, saj na državnih prvenstvih ni denarnih nagrad. Med sodniki bodo v Novem mestu ocenjevali tudi nekateri mednarodno priznani sodniki, kar na takšnih festivalih veliko pomeni. Dance Fest Novo mesto bo celodnevno plesno dogajanje. Še zlasti zanimiv bo gala večer, na katerem bo nastopilo 12 najboljših skupin iz velike gale (velike formacije ali male skupine) in 12 najboljših iz male gale (solo, duo ali trio). Sicer Plesni studio Novo mesto to nedeljo vabi še na brezplačen ogled Zimske produkcije, ki bo ob 18. uri v ŠD Leona Štuklja. Na fotografiji so zmagovalci lanskega gala večera (od leve proti desni): plesalci iz Bolera, PS Novo mesto in ADC.

Foto: Jernej Šerjak

‹ nazaj