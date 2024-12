šport

Alex Novak ob novem naslovu zazrt v prihodnost

7.12.2024 | 11:25 | Mitja Pungarčič

Brežice - Motokrosist Alex Novak je že pri svojih trinajstih letih najtrofejnejši posavski dirkač vseh časov. Od sezone 2021 do letos je osvojil vse naslove državnega prvaka, v svojih vitrinah pa ima še štiri naslove prvaka Hrvaške, medtem ko v mednarodni konkurenci izstopajo zmaga na Master kids v kategoriji do 50 cc leta 2019 v francoskem Verdunu in štiri zmage na dirkah evropskega prvenstva v kategoriji do 65 kubičnih centimetrov.

Alex Novak velja za enega najbolj obetavnih mladih slovenskih motokrosistov. (Foto: Goran Krošelj)

Letos je mladi Brežičan prestopil v razred do 85 kubičnih centimetrov in že v prvi sezoni osvojil naslov državnega prvaka, medtem ko na mednarodni sceni ni vse potekalo po načrtih. Sezono sta med drugim zaznamovala dva precej grda padca in nesoglasja s hrvaškim trenerjem, s katerim se je v drugem delu sezone razšel. Odločitev, kdo bo novi Alexov trener, bo znana v zadnjih dneh iztekajočega se leta, v igri pa je kar nekaj uglednih strokovnjakov.

Alex Novak s četrtim zaporednim pokalom državnega prvaka

Cilj Alexa in njegove ekipe ostaja preboj proti evropskemu vrhu. Ob kakovostnem trenerju, ki lahko prispeva k razvoju mladega dirkača, v prihodnji sezoni v njegovi ekipi tako stavijo tudi na večje število kakovostnih dirk, zato da bo Alex poleg nastopov na evropskem prvenstvu zaradi pomanjkanja močnejših domačih dirk vozil še nacionalno prvenstvo v eni od sosednjih držav. O tem, ali bo to Italija ali Avstrija, pogovori z ekipami v tujini še potekajo. Ob tem v Novakovi ekipi upajo, da bo koledar AMZS tak, da bi Alex lahko branil tudi naslov slovenskega državnega prvaka.

‹ nazaj