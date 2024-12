družabno

Anja in Miran znata

6.12.2024 | 18:30 | Renata Mikec

Sevniški fotograf Miran Juršič ter novomeška modna oblikovalka in stilistka Anja Medle sta sodelovala v projektu stilske preobrazbe v televizijskem šovu na Planet TV Življenje na tehtnici. Tik pred finalom sta šest najuspešnejših tekmovalcev razveselila s stilsko preobrazbo in fotografiranjem. Pogled v ogledalo je nekatere prevzel celo do solz, še zlasti, ko so sploh prvič zagledali svojo staro, precej bolj s kilogrami obloženo podobo. Do ponedeljkovega finala so tekmovalci še pridno izgubljali kilograme. Najuspešnejši pri tem je bil 30-letni Anže Javšovec iz Slovenske Bistrice, ki je v šovu izgubil skupno kar 52,4 kilograma oziroma dobrih 43 odstotkov telesne teže, domov pa odšel s 50 tisoč evri nagrade. Pa se vrnimo k Anji, ki se kot modna oblikovalka podpisuje pod blagovno znamko Medle brand. Njeno delo je zadnje čase precej raznoliko, saj je od spomladi modna urednica pri slovenski izdaji revije Grazia, pogosto pa jo srečujemo tudi kot stilistko. V tej vlogi (na fotografiji) se je pred kratkim predstavila tudi med snemanjem reklame za Terme Krka. »Moja naloga je bila, da priskrbim celotno garderobo za modele na snemanju – od oblačil do čevljev in dodatkov, vse je moralo biti na mestu,« pravi Anja. Manekeni Alenka Vukovac, Daria Hughes in Goran Žagar so nosili oblačila, izposojena iz novomeške Stare šole, dami pa tudi oblačila Medle brand in iz osebnega oblikovalkinega fundusa. Snemali so v Krkinih termah v Šmarjeških Toplicah, Dolenjskih Toplicah in v Hotelu Strunjan, nekaj kadrov pa je nastalo tudi v zdraviliški restavraciji Pinija. Na fotografiji je ob Anji (levo) Alenka (desno), kot kreativni vodji pa sta se pod reklamo podpisala snemalec Jan Rifelj in fotograf Jernej Kokol.

Foto: Erazem Gliha

