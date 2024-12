dolenjska

FOTO: Sv. Miklavž po vseh sobah z medenjaki, starostniki presrečni

6.12.2024 | 14:50 | Besedilo in fotografije: L. Markelj

Novo mesto - Eden od bolj pričakovanih dni v letu je zagotovo dan, ko goduje sv. Miklavž, saj je znan po obdarovanju, pa tudi po lepem sporočilu – prinaša upanje, dobroto, ljubezen. Po sv. Miklavžu pa ne koprnijo le otroci, pač pa tudi starejši, kar je bilo danes dopoldne jasno tudi v Domu starejših občanov Novo mesto, kjer jih starost preživlja okrog 380 iz različnih dolenjskih krajev, pa tudi od drugod.

Sv. Miklavž je danes dopoldne prvič prišel v DSO Novo mesto in še kako razveselil starostnike.

Kako so se jim zasvetile oči, koliko nasmehov je bilo na obrazih, koliko topline pri srcu in koliko spominov iz otroštva in mladosti se je zbudilo, ko so zagledali njegovo pojavo v lepi slovesni opravi in prisluhnili njegovemu nagovoru v avli doma, ki je bila polna do zadnjega kotička.

Jožef Lap med obhajanjem v DSO Novo mesto

Obisk dobrega moža je sledil sv. maši, ki jo je daroval nekdanji novomeški prošt in danes ljubljanski stolni prošt prelat Jožef Lap skupaj z župnikom Župnije Novo mesto – Šmihel dr. Štefanom Hosto. Kot je starostnikom dejal slednji, so morali biti res zelo pridni vse leto, da so dočakali tako visok obisk, »škofa in to posebnega, tistega, ki danes hodi naokrog – sv. Miklavža. Vzel si je čas tudi za vas.«

Sv. Miklavž pohvalil mnoge

Sv. Miklavž je pohvalil mnoga dobra dela v domu, potrpežljivost, dobrotljivost, vsak stanovalec pa je prejel tudi darilce, ki ga je poneslo v spomine nazaj, pred desetletja, »ko sem vas obiskoval na vaših domovih, po rokah vaših staršev. Imejte dragi starostniki v svojem srcu vedno tri darove, ki prihajajo od Boga: vero, upanje in ljubezen. Če jih boste imeli, boste vedno hodili kakor otroci Luči. Tudi, ko je težko, imejte upanje v Boga, da se splača vztrajati, da boste deležni Božje pomoči. Imejte pa tudi zaupanje v sočloveka,« je dejal škof Nikolaj.

Pevci iz Stranske vasi so obogatili bogoslužje in tudi še po maši so radi peli starostnikom.

Sv. Miklavžu je v Sloveniji posvečenih največ cerkva, kar 120 med njimi je tudi stolnica sv. Nikolaja v Novem mestu.

Sv. Miklavž je poseben pozdrav namenil proštu Lapu: »Hvala, da ste desetletja s tako vero in skrbnostjo skrbeli za Božjo hišo sredi Novega mesta, ki je posvečena meni. Ko bi vsi tako delali, bi bil svet drugačen. Poseben pozdrav gre šmihelskemu župniku g. Štefanu, ki ga sv. nadangel Mihael, s katerim sva vsak dan na zvezi, lepo varuje. Tudi ti skrbi za vse izročene ovčke,« mu je dejal.

Ne pozabiti na vse pridne zaposlene

S. Miklavž je izpostavil še vse zaposlene v domu starejših občanov, ki vsak dan skrbijo za vse starostnike v domu.

Direktorica DSO Novo mesto Mateja Jerič (na levi) se trudi tudi z zaposlovanjem tujcev, kar podpira tudi dr. Vida Čadonič Špelič (na desni). Pridnih rok v domu ni nikoli preveč.

»Lahko jim rečete kar hišni angeli, ker vsak dan skrbijo, da vam nič ne manjka. Njim pa načeluje direktorica, ki se izkazuje po svoji pridnosti,« je dejal poseben gost in ni pozabil niti pevcev iz Stranske vasi, ki so obogatili mašno daritev.

»Vi ste angelski zbor na Zemlji. Kako lepo se sliši vaše lepo petje v nebeške višave, še posebej, ko pojete pri sv. maši. Nadaljujte s tem svetim delom,« je dejal in se nato sprehodil prav po vseh sobah v domu in starostnikom, ki so mnogi obnemogli na posteljah, stisnil roko, izrekel spodbudno besedo in podelil darilce. Bili so presrečni, mnogi tudi zato, ker so spoznali, kdo se skriva za oblačili - nekdanji šmihelski kaplan Janez Meglen, ki jih je kar nekaj časa obiskoval in skrbel za duhovno oskrbo, sedaj pa deluje v Beli krajini.

Ves teden pekli domače medenjake

Koliko medenjakov so ta teden spekli pridni prostovoljci!

Prav vsak starostnik je prejel vrečko domačih piškotov, medenjakov, ki so jih ves teden pekli v domski kuhinji – tako prostovoljci OZ RK Novo mesto kot prostovoljke iz DPŽ Straža in Novo mesto, na pomoč pa so priskočili tudi starostniki.

Kot pove direktorica DSO Novo mesto Mateja Jerič, ki je bila deležna nešteto pohval in zahval za organizacijo tako lepega obiska sv. Miklavža, je bilo vse dni čutiti praznično vzdušje in pričakovanje, starostniki so res hvaležni za vse lepo, kar se dogaja v domu. »Taki dogodki nas vse povežejo,« pove.

Darilo Jožefu Lapu

Dr. Štefan Hosta, Jožef Lap in Mateja Jerič - slednja je Lapu izročila spominsko fotografijo.

Nekdanjemu novomeškemu prošt Jožefu Lapu je v zahvalo za obisk podarila fotografijo z odprtja domske kapele sv. Jožefa tremi desetletji, saj je bil na slovesnosti, ko je pomembno pridobitev blagoslovil takratni nadškof dr. Alojzij Šuštar in drugi. Darila je bil vesel in bo obogatil njegov dom, kjer ima številne fotografije z lepimi spomini iz svojega bogatega duhovniškega obdobja.

Med takratnimi in sedanjimi gosti je bila tudi dr. Vida Čadonič Špelič, danes poslanka v DZ RS, ki se je ravno tako razveselila stiska rok sv. Miklavža. Morda mu je na uho prišepnila tudi kako skrito željo, ki se tiče političnega udejstvovanja in se mu priporočila za božjo pomoč …

In kaj sta ob obisku sv. Miklavža dejali dve stanovalki DSO Novo mesto?

Kaj pravita Marija in Dragica

Marija Bojančič pravi, da je v Novem mestu lepše kot v Šmarjeti.

86-letna Marija Bojančič iz Novega mesta, ki je v domu leto dni, je povedala: »Nepozabno je bilo, tudi srečanje z g. Lapom, s katerim se poznava. Kaj takega, kot nam pripravijo tu v domu, ni povsod. Leto dni sem bila stanovalka v domu v Šmarjeti, saj je bilo lepo, a ni bilo tako prisrčno in pristno, kot je tu. Vsi zaposleni so res zelo prijazni, z direktorico vred. Sem vesela in hvaležna za vse.«

Lepe spomine ima Marija tudi na dom in miklavževanje v otroštvu, čeprav pravi, da so živeli skromno. »A starši so vedno poskrbeli, da je Miklavž kaj prinesel, orehe, jabolka, rožičke. In radi smo se imeli!«, je povedala Marija.

Dragica Urbančič (na desni) je bila danes presrečna.

Polna lepih vtisov je tudi Dragica Urbančič, ki je v domu drugo leto. »To je bilo nekaj enkratnega zame in za vse nas starejše - maša in prošt Lap, ki je učil verouk moje otroke. Nisem si mislila, da se bova še kdaj videla, ko je odšel iz Novega mesta. Prvič nas je v domu obiskal tudi sv. Miklavž, prej smo dobivali pozornosti, in pohvala gre tudi bivši direktorici doma Alojziji Potrč, ki je bila duša v tej hiši. Ona je tudi zaslužna, da imamo kapelo in duhovno oskrbo,« pove Dragica in doda, da je bila prej v domu v službi kot medinska sestra, glavna sestra negovalnega oddelka. Zdaj pa tu preživlja stare dni.

»Leto dni po smrti moža sem bila doma sama, otroci živijo drugje in tako sem se odločila, da grem raje v dom, ker vem, kaj bom tu imela: dobro oskrbo in družbo. Grem med ljudi in sem tu res srečna,« pove Dragica Urbančič.

