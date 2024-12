dolenjska

FOTO: Praznično z Miklavžem in Nino Pušlar

6.12.2024 | 14:10 | M. K.

Ivančna Gorica - Na Miklavžev večer je center Ivančne Gorice ponovno zasijal v praznični preobleki. Tradicionalni dogodek, ki naznanja začetek decembrskega vzdušja v ivanški občini, je tudi tokrat na Sokolsko ulico privabil množico družin z otroki in drugih občank in občanov, ki so uživali v bogatem zabavnem programu, so sporočili z ivanške občine.

Foto: Občina Ivančna Gorica; G. S.

Dogajanje na ploščadi pred občinsko stavbo se je začelo z gledališko predstavo Zgodbo o kamnitih škratih, ki so jo uprizorile vzgojiteljice Vrtca Videk iz Šentvida pri Stični. Na dodobra ogret oder je nato stopila ambasadorka ivanške občine Nina Pušlar. Z glasbenimi uspešnicami je še dodatno razgrela občinstvo, ki je v nadaljevanju v družbi Nine in župana Dušana Strnada odštevalo do prižiga praznične razsvetljave. Kot je povedal župan Strnad, je center Ivančne Gorice v letošnjem letu zasijal v nekoliko drugačni svetlobni preobleki. Vsem prisotnim je še zaželel lepe, mirne in kar se da vesele prihajajoče praznične dni.

Nova svetlobna okrasitev centra Ivančne Gorice je nato kazala pot sprevodu praznično okrašenih traktorjev članov Društva podeželske mladine Kalček. Množico otrok pa je potem navdušil prihod svetega Miklavža, ki se je na Sokolsko ulico letos pripeljal v družbi konj in konjske vprege Društva prijateljev konj Višnja Gora. Miklavž tudi letos ni razočaral otrok, saj so bili po njegovih besedah skozi vse leto pridni. Vsakemu otroku je podaril »občinsko« darilo, ki je vsebovalo pobarvanko povzeto po slikanici Prijetno domače za male sanjače (avtorica Dragice Šteh; ilustratorka Tina Zajec), barvice, Rubikovo kocko in sladke dobrote. Miklavž se je ob tej priložnosti z darilom zahvalil tudi županu, zaposlenim na občini in občinskemu svetu. Prav tako ni pozabil na Nino Pušlar, ki za prihodnje leto v Ivančni Gorici pripravlja glasbeni spektakel ob svoji dvajsetletnici na glasbeni poti.

V času razdeljevanja daril otrokom so za animacijski program skrbeli Tinka in Špela iz Zavoda Špura. Obiskovalci so lahko pokušali slasten Kalčkov šmorn, se okrepčali s toplimi napitki iz Okrepčevalnice pri Frenku ter uživali v sladkih dobrotah, ki so jih na stojnici delili člani Komisije za mladinska vprašanja Občine Ivančna Gorica, so še zapisali v sporočilu za javnost.

