V četrtfinalu dvoboj vodilnih ekip DP

6.12.2024 | 08:00 | STA

Ljubljana - Žreb je določil, da se bosta že v četrtfinalu košarkarskega pokala Spar srečali vodilni ekipi lige OTP banka, Krka in Kansai Helios. Prvo tekmo bosta igrali konec decembra, povratno pa tik pred zaključnim turnirjem sredi februarja.

Preostali pari so Ilirija - Cedevita Olimpija, Litija ali Šentjur - Zlatorog Thermana ali Hopsi Polzela ter Ajdovščina/Hidria - ECE Triglav/GGD Šenčur.

Zaključni turnir, ki je na sporedu 13. in 14. februarja 2025, bo potekal hkrati za košarkarje in košarkarice. Polfinalna para pri dekletih sta Ilirija - Triglav in Domel - Cinkarna Celje.

Pri moških naslov branijo igralci Cedevite Olimpije, ki bodo lovili četrto zaporedno lovoriko in 24. v zgodovini, pri ženskah pa je Cinkarna Celje osvojila zadnjih šest naslovov, skupno osemnajst.

