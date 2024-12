dolenjska

Občina pridobila pravno mnenje glede Kleka

5.12.2024 | 13:30 | M. Ž.

Žužemberk - Žužemberški svetniki so se na sinočnji seji, na katero je župan Jože Papež povabil tudi predstavnike Civilne iniciative ZA občane in okolju prijazno občino Žužemberk (CI), seznanili s pravnim mnenjem o nekaterih vprašanjih sprejemanja oziroma spreminjanja OPPN PC Klek in postopanja organov občine glede na sprejete sklepe aprilskega zbora občanov, na katerem so odločno povedali, da nasprotujejo gradnji centra za prevzem in predelavo gradbenih odpadkov, ki jo v nekdanjem peskokopu Klek načrtuje podjetje Eltim. Te je na majski seji po burni razpravi potrdil tudi občinski svet.

Župan Jože Papež na sredini, levo direktor občinske uprave Tomaž Hrastar, desno Bojan Medica

Občina je pravno mnenje naročila pri Inštitutu za gospodarsko pravo, javna naročila in koncesije, izdelala pa sta ga pravna in upravna strokovnjaka dr. Aleksej Mužina in Bojan Medica, ki je bil sinoči tudi na seji. Ta je poudaril, kar je navedeno tudi v mnenju, da je to pripravljeno na podlagi dokumentacije oz. informacij, ki so jo prejeli od občine, in zato dopuščajo možnost, da bi bili zaključku tudi drugačni, če bi obstajala kašna dejstva ali okoliščine, ki jim niso bile znane.

Med drugim, kot je tudi uvodoma pojasnil bistvene zaključke, so glede zahteve o spremembi veljavnega OPPN-ja, ki bi prepovedoval gradnjo objektov za predelavo gradbenih odpadkov in objektov, namenjenih za sežiganje odpadkov, v mnenju zapisali, da je predmet nadaljnje obravnave in tudi sprememb prostorskega akta, vendar mora biti sprejeta po postopku, ki ga za sprejem in spremembe prostorskih aktov določa veljavni zakon o urejanju prostora (ZUreP-3). Prav tako spremembe, če bi jih v prihodnje sprejeli, ne bi vplivale na že pridobljene pravice, torej na možnost nadaljevanja obstoječih dejavnosti, za katera so bila dovoljenja že dobljena.

Glede sklepa zbora občanov, da občina poda negativno mnenja za pridobitev gradbenega dovoljenja, je v mnenju zapisano, da mora občina upoštevati načelo zakonitosti, kar pomeni, da lahko negativno mnenje izda, če je načrtovani poseg ni skladen z omenjenim prostorskim aktom. Če bi ga občina izdala, za to pa ne bi imela podlage in bi to za posledico imelo zavrnitev gradbenega dovoljenja, oziroma bi sprejela spremembo OPPN v nasprotju z določbami zakona u urejanju prostora, bi lahko občina bila odškodninsko odgovorna. Občina je sicer izdala pozivno mnenje.

Na seji, ki je bila na trenutke burna in razgreta, so bili v ospredju vprašanj prisotnih predvsem postopki za omenjeno spremembo OPPN Klek, med drugim je bilo postavljeno tudi vprašanje veljavnosti kupoprodajne pogodbe z omenjenim podjetjem, ker bančna garancija naj ne bi bila predložena. Na slednje Bojan Medica, kot je dejal, ne more odgovoriti, saj so izhajali iz stališča, da je veljavna in niso seznanjeni z njeno vsebino, saj ni bila predmet pravnega vprašanja.

Seja se ni končala s kakšnim sklepom ali zaključkom, ki bi nakazali, kako naprej.

Več v prihodnji tiskani številki Dolenjskega lista.

