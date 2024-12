novice

Otroke bo ponoči obiskal Miklavž

5.12.2024 | 11:15 | STA; M. K.

Otroke bo na predvečer svojega godu, 6. decembra, obiskal Miklavž, prvi od decembrskih dobrih mož. Pridnim bo prinesel darila, manj pridnim pa šibo. V več mestih in krajih po Sloveniji bodo ob tem potekali Miklavževi sprevodi, ponekod bodo to priložnost izkoristili tudi za prižig prazničnih luči in odprtje drsališč. S tem se denimo danes med drugim začenja Advent v Novem mestu, lučke bodo prižgali ali sejme pripravili tudi v Dolenjskih Toplicah, Škocjanu, Kočevju, Ivančni Gorici ... Preverite v naši rubriki Namig za premik.

Miklavž ...

... pride s parkeljni :) (Foto: arhiv DL)

Sveti Miklavž, kot prvi od decembrskih dobrih mož, prinaša sicer skromna darila, a otroke opominja tudi na to, kako pridni so bili čez leto.

Miklavž ima na Slovenskem dolgo tradicijo. "Kot nevidno bitje ponoči pušča darila v posodah, krožnikih, nogavicah, škornjih in drugih predmetih, ki jih zvečer nastavijo otroci. Lahko pa se tudi pokaže, ko v spremstvu angelov in parkljev obdaruje otroke med obhodi po hišah ali na prireditvah," je pojasnila muzejska svetnica Nena Židov iz Slovenskega etnografskega muzeja.

"Gre za kostumirani lik z dolgo belo brado. Zanj so značilna škofovska oblačila, na glavi ima škofovsko mitro in v roki škofovsko palico. Ponekod nosi v rokah tudi knjigo, v kateri so zapisi o obnašanju otrok," je dodala.

Miklavževi obhodi po hišah, v spremstvu angelov in parkeljnov, so razširjeni predvsem na podeželju in v manjših krajih. V mestih organizirajo Miklavževe sprevode in sejme, ki ponekod predstavljajo tudi začetek veselega decembra.

