Rokometni pokal: Krka, Trimo, Sviš naprej, izpadla Riko in Krško

5.12.2024 | 08:00 | STA; M. K.

Z včerajšnjimi zadnjimi štirimi tekmami se je končala osmina finala rokometnega pokala za moške. V četrtfinale so se uvrstili Škofljica, Sviš Cugelj okna Ivančna Gorica, LL Grosist Slovan, Trimo Trebnje, Krka, Gorenje Velenje, Jeruzalem Ormož in Celje Pivovarna Laško. Žreb parov bo v četrtek.

Foto: arhiv MRK Krka

PRESENETILA LE ŠKOFLJICA

V osmini finala so za presenečenje poskrbeli rokometaši Škofljice, sicer člani 1. B lige, ki so izločili Riko Ribnico. Tesno je bilo tudi v Krškem, kjer je Jeruzalem Ormož med osmerico najboljših prišel po tesni zmagi s 25:24.

Na preostalih tekmah so favoriti upravičili status. Trebanjski Trimo je bil s 33:24 boljši od Kopra, ekipa Sviš Cugelj okna Ivančna Gorica je zmagala na Igu s 35:23, LL Grosist Slovan je premagal ptujsko Dravo z 38:26, Ubranscape Loka je morala priznati premoč Krki z 22:26, Gorenje Velenje je slavilo na Koroškem pri Slovenj Gradcu z 29:24, moštvo Celja Pivovarne Laške pa si je napredovanje zagotovilo v Ajdovščini s 43:32.

Zmagovalci tekem so se uvrstili v četrtfinale, ki bo predvidoma na sporedu 18. decembra. Zmagovalci četrtfinalnih dvobojev se bodo uvrstili na finalni turnir najboljše četverice, ki bo predvidoma 4. in 5. aprila prihodnje leto, so sporočili iz Rokometne zveze Slovenije.

