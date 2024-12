dolenjska

Je trgovina, v kateri kupimo novo elektronsko napravo, dolžna prevzeti staro?

5.12.2024 | 14:30

Novo mesto - Bralec iz Novega mesta je v eni izmed novomeških trgovin pred kratkim kupil nov pralni stroj. Ob prevzemu novega stroja je starega, ki se je pokvaril, želel oddati v trgovino, v kateri je kupil novega, pa so mu tam povedali, da odpadnih pralnih strojev oz. sploh nobenega tehničnega blaga niso dolžni prevzemati. »Kolikor vem, je trgovina, v kateri kupimo novo elektronsko napravo, dolžna prevzeti odpadno napravo enake vrste, a mi je prodajalka rekla, da to ne drži. Je to res?«

Glavna tržna inšpektorica mag. Andreja But Tržnega inšpektorata Republike Slovenije je povedala, da v Sloveniji pravila ravnanja z odpadno električno in elektronsko opremo določa Uredba o odpadni električni in elektronski opremi, v naboru električne in elektronske opreme, za katere se uredba uporablja, pa je tudi pralni stroj. V njenem 3. členu ta določa, da je distributer vsaka fizična ali pravna oseba v dobavni verigi, ki za električno in elektronsko opremo uredi, da je ta dostopna na trgu. Po 11. členu te uredbe pa mora distributer prevzeti odpadno električno in elektronsko opremo iz gospodinjstev od končnega uporabnika, kateremu dobavi električno in elektronsko opremo iz gospodinjstev, če jo ta želi oddati ter če je ta po namenu uporabe in razvrstitvi v razred električne in elektronske opreme enaka dobavljeni, število kosov odpadne opreme pa je enako številu kosov dobavljene. »Distributer mora prevzeti odpadno opremo brezplačno,« je še pojasnila glavna tržna inšpektorica. Torej, trgovina, v kateri kupimo novo elektronsko napravo, je dolžna prevzeti odpadno enake vrste, kot je ugotavljal naš bralec.

Članek je bil objavljen v tiskani številki Dolenjskega lista v rubriki HALO, tukaj bralec Dolenjca!

