Kdo so najbolj skrbni lastniki gozdov?

4.12.2024 | 14:00 | STA; M. K.

Ljubljana - Zavod za gozdove Slovenije (ZGS) je letos 26. izbral najbolj skrbne lastnike gozdov po posameznih območnih enotah ZGS. Nagrade so podelili danes v Ljubljani, pri čemer je direktor ZGS Gregor Danev poudaril doprinos skrbnih lastnikov gozdov k ohranjanju gozdov. Menil je, da morajo biti zaradi številnih ujm lastniki še bolj aktivni pri gospodarjenju. V naši regiji so najbolj skrbni lastniki Franc Jaklič (OE Kočevje), Branko Faleskini (OE Novo mesto) in Vinko Golčar (OE Brežice).

Naj lastniki gozdov (Foto: Zavod za gozdove Slovenije)

"Letošnji izbranci izstopajo predvsem po svojem skrbnem delu in čutu za oblikovanje gozdov, ki bodo v ponos tudi prihodnjih generacijah. Skupaj z gozdarskim inštitutom in z ministrstvom za kmetijstvo ugotavljamo, da imajo ženske vedno večjo vlogo tudi pri gospodarjenju z gozdovi, zato me veseli, da smo med nagrajenci prepoznali tudi ženske lastnice gozdov," je na novinarski konferenci pred podelitvijo nagrad dejal Danev.

Izmed skupno prek 400.000 lastnikov gozdov, ki imajo v lasti tri četrtine gozdov v Sloveniji, ZGS vsako leto izbere najbolj skrbnega v vsaki od 14 območnih enot ZGS. Kot poudarjajo v ZGS, jih izpostavljajo "zaradi njihovega zglednega gospodarjenja z gozdom, tesne življenjske povezanosti z gozdom, strokovne izvedbe del v gozdu, spoštovanja večnamenske vloge gozdov, prizadevanja za varno delo v gozdu, skrbi za ustrezno varovalno opremo in za stalno lastno usposabljanje na področju gozdarstva".

Najbolj skrbni lastniki gozda za leto 2024 so po območnih enotah (OE) Gorazd Vončina (OE Tolmin), Agrarna skupnost Bohinjska Bistrica (OE Bled), Štefan Zupan (OE Kranj), Ivan Bajde (OE Ljubljana), Janez Sluga (OE Postojna), Franc Jaklič (OE Kočevje), Branko Faleskini (OE Novo mesto), Vinko Golčar (OE Brežice), Roman Zakšek (OE Celje), Mateja Kavšak (OE Nazarje), Stanislav Sedovnik (OE Slovenj Gradec), Zlatka in Ivan Vivod (OE Maribor), Peter Andrejčak (OE Murska Sobota) in Dušan Kalčič (OE Sežana).

Nagovor direktorja Gregorja Daneva

Včasih je veljajo, da skrben lastnik gozda ne sme posekati preveč gozda, da ga bo pustil še za naslednje generacije, a kot je ocenil Danev, so se razmere v zadnjih desetih letih nekoliko spremenile. "Skoraj vsako leto imamo ujme, zato morajo biti lastniki sedaj še toliko bolj aktivni pri svojem gospodarjenju, kar pomeni, da pospravijo gozdove zaradi varstva gozdov, po drugi strani pa morajo prepoznati, da je treba na tistih površinah, kjer so pospravili podrto drevje, vlagati v mladi gozd".

Na novinarski konferenci je ob tem izpostavil, da čeprav je narava letos prizanesla z naravnimi ujmami, so lastniki gozdov ponovno pokazali svojo skrbnost - tako so gozdovi po lanskih vetrolomih sanirani 80-odstotno, po napadih podlubnikov pa 96-odstotno.

Danev je izpostavil še, da so letos kljub veliki količini opravljenega dela zabeležili najmanj nesreč s smrtnim izidom. "Imeli smo samo štiri smrtne žrtve, čeprav je treba poudariti, da je vsaka smrtna žrtev preveč. Spodbujanje varnega dela v gozdu in izobraževanje lastnikov gozdov bo tako še naprej ena od prioritet ZGS, da bomo preprečevali take dogodke," je dejal.

Alenka Korenjak z ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je na novinarski konferenci izpostavila, da delo v gozdu tradicionalno velja za težko in nevarno, zato je zelo pomembno, da so tisti, ki ga izvajajo, ustrezno usposobljeni in imajo dobro opremo, zato ministrstvo zagotavlja sredstva za investicije v mehanizacijo in opremo za sečnjo in spravilo lesa ter za izobraževanje in tečaje za varno delo v gozdu.

Priznanja

"Današnji nagrajenci sodijo med tiste, ki se zavedajo pomena gozda zase, za družbo in za prihodnje rodove. Prav od lastnikov gozdov je v veliki meri odvisna kakovost in intenzivnost gospodarjenja z zasebnimi gozdovi, s tem pa tudi večja in smotrna raba lesa v Sloveniji. Izbor najbolj skrbnih lastnikov gozdov in podelitev priznanj je promocija odličnosti in skrbnosti pri gospodarjenju z zasebnimi gozdovi, je tudi odraz dobrega sodelovanja lastnikov gozdov z zavodom za gozdove," je menila Korenjak.

Kot je dejal podpredsednik Zveze lastnikov gozdov Slovenije Rok Sedminek, na zvezi pozdravljajo take projekta, ker tako lahko pokažejo "pozitivno luč primere dobre prakse". Bi si pa po njegovih besedah želeli večjega delovanja zavoda za varstvo narave, saj že več let opozarjajo na težave na področju vdora v gozdove in vožnje v naravnem okolju.

