Žrtev: ''Bilo je grozljivo in smrtno nevarno''

4.12.2024 | 13:00 | M. Ž.

Poročali smo o sobotnem nizu prometnih nesreč v novomeški Ločni, ki ga je zakrivil 43-letni voznik, stari znanec policije, ki so ga pred tem policisti zaradi prometnih prekrškov obravnavali že 35-krat. Pri delovni zapori na Seidlovi cesti je proti večeru najprej večkrat trčil v avtomobil 45-letnega voznika, ki je stal pred semaforjem, potem pa pobegnil, z veliko hitrostjo in nevarnim prehitevanjem je nadaljeval po Seidlovi, kjer se je zaradi nepravilnega prehitevanja zaletel v avtomobil 44-letnika. Ni se ustavil, v križišču v Ločni je trčil v avtomobil 44-letnega voznika, potem pa na Šmarješki cesti še v avtomobil 61-letnice. Tudi po tem je poskušal pobegniti, a je z vozilom s predrtimi pnevmatikami obstal na cesti. Na kraju je poskušal napasti policista, zato so zoper njega uporabili prisilna sredstva in ga obvladali.

Sobotno večerno dogajanje v Ločni so, kot smo poročali, beležili tudi člani FB PKD.

Vozil je pod vplivom alkohola, v litru izdihanega zraka je imel 0,51 miligrama alkohola, hitri test, ki so ga naredili zaradi suma vožnje pod vplivom prepovedanih drog, pa je potrdil prisotnost psihoaktivnih zdravil.

V štirih nesrečah sicer ni bil nihče poškodovan, nastala pa je premoženjska škoda na udeleženih vozilih.

''Bilo je grozljivo in smrtno nevarno. Bila sem četrta udeleženka v tem incidentu, v brutalnem naletu na moj avto je odtrgalo vratca za gorivo, zmečkalo cel levi zadnji bok, zlomilo prag … Doživela sem grozo, ko sem videla, da je malo manjkalo, da nisem za vedno končala v betonski steni na drugi strani ceste, kamor me je ob vrtenju po cesti nosilo. Le zahvaljujoč prazni cesti in lovorikovi meji sem preživela ta napad. In ostala sem brez avtomobila, ki ga je potrebno odpeljati na odpad,'' nam je po nesreči sporočila ena od žrtev objestnega voznika. In dodala: ''Zato želim izpostaviti, da se ve, v kako nevarni skupnosti živimo. Tokrat se je izšlo, naslednjič se mogoče ne bo, in za to je nekdo odgovoren!''

