FOTO: Pijan in zadrogiran v nekaj minutah povzročil štiri nesreče

2.12.2024 | 12:00 | M. K.

V soboto nekaj po 18. uri je pri delovni zapori na Seidlovi cesti v Novem mestu voznik osebnega avtomobila Volkswagen passat večkrat trčil v avtomobil 45-letnega voznika, ki je stal pred semaforjem, potem pa pobegnil s kraja, dnes poročajo s PU Novo mesto. Z veliko hitrostjo in nevarnim prehitevanjem je nadaljeval z vožnjo po Seidlovi cesti, kjer je zaradi nepravilnega prehitevanja trčil v avtomobil 44-letnega voznika. Nadaljeval je z vožnjo do križišča v Ločni, kjer je trčil v avtomobil 44-letnega voznika, potem pa na Šmarješki cesti trčil še v avtomobil 61-letne voznice. Tudi po tem trčenju je poskušal pobegniti, a je z vozilom s predrtimi pnevmatika obstal na cesti. Na kraju je 43-letni povzročitelj poskušal napasti policista, zato so zoper njega uporabili prisilna sredstva in ga obvladali.

Sobotno večerno dogajanje v Ločni so beležili tudi člani FB PKD. (Nekaj fotografij tudi spodaj v fotogaleriji)

Ugotovili so, da je vozil pod vplivom alkohola, v litru izdihanega zraka je imel 0,51 miligrama alkohola, odredili so mu tudi hitri test zaradi suma vožnje pod vplivom prepovedanih drog, ki je potrdil prisotnost psihoaktivnih zdravil. Zoper 43-letnika so odredili tudi strokovni pregled. Zaradi kršitev javnega reda in miru so mu izdali plačilni nalog in nadaljujejo s preiskavo in ugotavljanjem vseh okoliščin kaznivega dejanja nevarne vožnje v cestnem prometu. V štirih nesrečah ni bil nihče poškodovan, nastala pa je premoženjska škoda na udeleženih vozilih.

43-letnega povzročitelja so policisti v preteklih letih že 35-krat obravnavali zaradi kršitev cestno prometnih predpisov.

Prometna nesreča na avtocesti

V petek nekaj pred 18.30 se je zgodila prometna nesreča na avtocesti pri Karteljevem v smeri proti Ljubljani. 67-letni voznik osebnega avtomobila je nenadoma zapeljal na levi prometni pas in trčil v avtomobil 41-letnega voznika. Dva lažje poškodovana potnika iz vozila 41-letnika so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Povzročitelju nesreče so zaradi kršitve cestno prometnih predpisov izdali plačilni nalog.

Zasegli moped

Policisti PP Novo mesto so bili v petek okoli 19.30 obveščeni o objestni in nevarni vožnji voznika mopeda na območju Grma. 17-letnega kršitelja so izsledili in ustavili, vozil je neregistriran in nedovoljeno predelan moped. Moped so zasegli, odredili izredni tehnični pregled, o kršitvah cestno prometnih predpisov pa bodo z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Trk na Otoški

Prometna nesreča na Otoški cesti v Novem mestu se je zgodila v petek okoli 21.30. Policisti PP Novo mesto so ugotovili, da je 27-letni voznik osebnega avtomobila Renault clio zaradi prevleike hitrosti izgubil oblast nad vozilom in trčil v avtomobil 39-letnega voznika. Lažje poškodovanega 21-letnega potnika iz vozila 39-letnika so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Povzročitelju nesreče so policisti zaradi kršitve izdali plačilni nalog.

Vlomi in tatvine

Na parkirnem prostoru v Čatežu ob Savi je v petek nekdo vlomil v osebni avtomobil. Odnesel ni ničesar, nastala je le premoženjska škoda, povzročena z vlomom.

Med 28. 11. in 29. 11. je na območju Nemške vasi neznanec vlomil v tri počitniške hiše in ukradel kosilnico, električno žago, baterijsko žago in jedilni pribor. Z vlomi in tatvinami je lastnike oškodoval za 1.500 evrov.

Na parkirnem prostoru v Trebnjem je v petek dopoldne nekdo iz odklenjenega osebnega avtomobila izmaknil več novih oblačil v vrednosti okoli 600 evrov.

V petek med 16. in 20. uro je v Novem mestu neznanec izkoristil odsotnost stanovalcev in skozi vrata poskušal vlomiti v stanovanjsko hišo. V notranjost mu ni uspelo priti, z vlomom pa je povzročil za okoli 3.000 evrov škode.

V Stranski vasi je nekdo iz odklenjenega gospodarskega objekta ob stanovanjski hiši ukradel dve motorni žagi znamke Stihl.

v soboto med 17. in 23. uro je v Bojancih na območju Črnomlja neznanec izkoristil odsotnost stanovalcev in skozi okno v pritličju vlomil v stanovanjsko hišo. Po prvih ugotovitvah ni ničesar ukradel, nastala je le premoženjska škoda, povzročena z vlomom.

V noči na nedeljo je na Mirni nekdo vlomil v gostinski lokal. Ukradel ni ničesar, povzročil je le premoženjsko škodo na vratih objekta.

Prijeli mladoletnike, ki so metali petarde

Stanovalci iz Podbreznika so v noči na soboto poklicali na pomoč policiste zaradi motečega pokanja petard. Na kraju so izsledili mladoletnika, stara 16 let. Prijeli so tudi tretjega mladoletnika, ki je poskušal pobegniti s štirikolesnikom. Slednjemu so zasegli prepovedane petarde kategorije F3. O kršitvi mladoletnika so obvestili starše in zaradi kršitve na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Z jajci v žepu

V soboto okoli 21.30 so bili policisti obveščeni o objestnem ravnanju mladostnikov, ki naj bi med vožnjo z mopedom po Ljubljanski cesti metali jajca v vozila, ki so vozila nasproti. Policisti so se takoj odzvali in voznika mopeda s sopotnikom izsledili in ustavili. Da gre nesporno za prava kršitelja, je bilo ugotovljeno, ko je enemu iz žepa padlo jajce, so zapisali na PU Novo mesto. Policisti so o njunem nedopustnem in nevarnem ravnanju obvestili starše, zoper oba pa bodo na pristojno sodišče podali obdolžilni predlog.

Prijeli tihotapce in ilegalne migrante

V petek okoli 18.30 so policisti na Obrežju na vstopu v Slovenijo kontrolirali voznika osebnega avtomobila Ford kuga ukrajinskih registrskih oznak. 41-letni državljan Ukrajine je prevažal dva državljana Turčije, ki ne izpolnjujeta pogojev za vstop v Slovenijo.

V petek nekaj po 21. uri so v Slovenski vasi ustavili voznika osebnega avtomobila Renault clio francoskih registrskih oznak. Dva francoska državljana, stara 41 in 39 let, sta prevažala štiri državljane Sirije.

Državljanoma Francije in državljanu Ukrajine so odvzeli prostost, jih pridržali in jim zasegli vozila. S kazensko ovadbo so jih privedli k preiskovalnemu sodniku.

Policisti so poleg tega med 29. 11. in 2. 12. na območju PP Brežice (Dobova, Obrežje, Rigonce, Loče, Rakovec, Nova vas pri Mokricah, Jesenice, Podvinje, Jereslavec, Čatež ob Savi, Trnje) prijeli 54 državljanov Afganistana, 22 Maroka, 21 Sirije, 20 Bangladeša, 18 Kitajske, deset državljanov Šrilanke in Pakistana, devet Indije, šest državljanov Egipta in Nepala, štiri državljane Konga in Sierra Leoneja, dva državljana Turčije, Kameruna in Gane in po enega državljana Kube, Irana, Iraka, Tunizije, Somalije in Nigerije. Na območju PP Črnomelj (Preloka, Žuniči, Vrhovci, Marindol) so prijeli osem državljanov Afganistana in dva iz Maroka.

Vikend v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so med 29. 11. in 2. 12. posredovali v 200 nujnih primerih in na številko 113 prejeli 617 klicev. Obravnavali so dve prometni nesreči, v katerih so se udeleženci lažje poškodovali, in 20 nesreč z gmotno škodo. Posredovali so zaradi 34. kršitev javnega reda in miru. Kriminalisti so zaščitili žrtve nasilja v družini in 41-letnemu osumljencu z območja Črnomlja izrekli prepoved približevanja. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj nasilja v družini, lahke telesne poškodbe, prepovedano prehajanje meje ali ozemlja države, poškodovanja tuje stvari, vlomov in tatvin. Posredovali so zaradi nesreče pri delu in nedovoljenih prehodov državne meje.

