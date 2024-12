kronika

Ponoči vlomil v stanovanje in poškodoval lastnika

4.12.2024 | 09:40 | M. K.

Kočevje - Danes, nekaj po polnoči, so policiste obvestili o vlomu v enega izmed stanovanj na območju Kočevja, so sporočili s PU Ljubljana. Pri tem ga je zalotil stanovalec, od katerega je osumljenec zahteval denar. Ker mu ga ta ni želel izročiti, ga je odrinil in udari ter ga lažje telesno poškodoval, nato pa zbežal. Na kraj je bilo napotenih več patrulj, policisti pa so ob pregledu terena na podlagi podanega opisa izsledili 32- letnega osumljenca, ga prijeli in mu odvzeli prostost. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil zaradi kaznivega dejanja poskusa velike tatvine in lahkih telesnih poškodb. Osumljenec je bil v preteklosti že obravnavan za premoženska kazniva dejanja. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo, še dodajajo na PU Ljubljana.

Simbolna slika (Foto: arhiv; M24)

‹ nazaj