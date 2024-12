posavje

Praznične luči prižgali z rekordnim obiskom najmlajših

3.12.2024 | 14:30 | M. K.



Brežice

- Ponedeljkov večer je bil v Brežicah prav poseben. Najmlajši obiskovalci in njihovi starši (zbralo se jih je več kot 800), so se podali na tradicionalni Pohod z lučkami, ki ga organizira Vrtec Mavrica Brežice. S sprehodom skozi mesto so najprej prižgali praznične luči v starem mestnem jedru, pohod pa zaključili v parku pri Mladinskem centru Brežice, ki je letos po zaslugi Zavoda za podjetništvo, turizem in mladino Brežice zasijal v novi, praznični podobi.

Sprehod skozi mesto (Foto: Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice)

Praznične luči, Božičkova pisarna, Vila dobrih želja in čaj s piškoti, ki so jih pripravili v Vrtcu Mavrica Brežice, vse to je včeraj na otroške obraze pričaralo veliko veselja, iskric v očeh in zadovoljstva, so sporočili organizatorji. Največje navdušenje pa so otroci izkazali nad Božičkovim nabiralnikom in njegovimi škrati pomočniki, ki so imeli včeraj veliko dela.

Dogajanje na odru so so popestrili plesalci iz Plesnega društva Imani z mentorico Saro Levičar in Otroški pevski zbor Lučke pod vodstvom Bibe Novak.

Božičkov nabiralnik s škrati pomočniki, bo otrokom na voljo tudi 6., 7., in 12.12. od 17.00 do 20.00 ure. Pisma lahko prinesejo že pripravljena ali pa jih s pomočjo Božičkovih škratov pripravijo v Božičkovi pisarni. Oddana pisma bodo odpotovala v Božičkovo vas v Rovaniemi na Laponskem, od koder bodo otroci prejeli uradno potrdilo o prejemu pisma.

Vabljeni tudi na praznični ogled mesta v spremstvu Božičkovih pomočnikov 6. in 7. 12. ter na otroško predstavo Pravljica za škrate 12. 12. Vsi dogodki so za obiskovalce brezplačni, še dodajajo v Zavodu za podjetništvo, turizem in mladino Brežice.

‹ nazaj