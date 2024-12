novice

V nedeljo bi lahko snežilo tudi po nižinah

3.12.2024 | 10:00 | G. G.

Konec tedna ne bo le zadišalo po snegu, nekaj centimetrov ga bo najverjetneje zapadlo tudi po nižinah.

Simbolna slika (Foto: S. Švigelj)

Toda danes je šele torek, ki bo oblačen in ponekod začinjen z rahlimi padavinam v obliki dežja. Temperature bodo od 2 do 6, na Primorskem do 10 stopinj Celzija. V sredo se bo najprej zjasnilo na zahodu, do četrtka povsod po Slovenij. A že v petek se bodo spet zbrali oblaki, zaradi česar se bo povečala možnost krajevnih padavin.

Bolj zanimivo dogajanje se bo pričelo v nedeljo, ko se bo območje z nizkim zračnim tlakom razširilo nad naše kraje, nad severnim Sredozemljem pa bo verjetno nastal sekundarni ciklon, predvidevajo vremenoslovci na Agenciji RS za okolje (Arso). Meja sneženja bo sprva na nadmorski višini med 500 in 1000 metri, občasno pa lahko sneži tudi po nižinah. Meteorologinja Veronika Hladnik Zakotnik je v jutranjem javljanju na Val202 dodala, da trenutne ocene kažejo, da bi lahko snežilo med 300 in 500 metri nadmorske višine, a do nedelje je še daleč. Če bo res zapadlo nekaj centimetrov snega, bi lahko bilo prihodnji teden po nižinah še nekoliko hladneje, mogoče prav zimsko.

