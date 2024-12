Bo kmalu dobil novo vsebino?

dolenjska

3.12.2024 | 13:00 | M. Žnidaršič

Vavta vas - Potem ko je straška občina v letu 2016 na slikovitem Dularjevem mlinu zamenjala celotno ostrešje in streho ter ga s tem rešila nadaljnjega propadanja in nato tri leta pozneje v njem prenovila en prostor, ki so ga poimenovali mlinarska soba, je obnova zastala.

Dularjev mlin v Vavti vasi, ki tvori značilno veduto občinskega središča, je razpoznavni znak občine Straža. (Foto: M. Ž.)

Takrat so ocenili, da bi celovita prenova tega kulturnega spomenika lokalnega pomena stala kar dva milijona evrov, zato so poskušali najti zasebnega partnerja, a jim ni uspelo. Zdaj so pripravili nov idejni projekt, s katerim so se prijavili na razpis za sofinanciranje projektov obnove in oživljanja kulturnih spomenikov Ministrstva za kulturo. Rok za oddajo vloge je bil 15. november. Kot pove župan Dušan Krštinc, je tokrat vrednost okoli milijon evrov, v kar je vključena obnova in tudi vsebine, ki se bi odvijale v sodelovanju z domačimi društvi in s poslovnimi subjekti, celotna zasnova pa je usklajena Zavodom za varstvo kulturne dediščine.

Obnovo slikovitega Dularjevega mlina prijavili za razpis Ministrstva za kulturo – V njem TIC in Mlinarjeva soba, večnamenski prostor, tudi za poroke – Dva kulturno-turistična produkta – Ne glede na rezultat bodo projekt nadaljevali

