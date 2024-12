družabno

Vsestranski umetnik

3.12.2024 | 12:30 | Martin Luzar

Franci Černelč iz Hrastja ob Bistrici pri Bistrici ob Sotli je redkokdaj samo opazovalec dogajanja, kot ga kaže fotografija z letošnjega Praznika kozjanskega jabolka v Podsredi. Umetniška duša, kot je, ves čas ustvarja. Poučeval je glasbo v osnovni šoli, napisal je okrog trideset besedil za narodno-zabavne ansamble, vodil pevska zbora v domačih krajih in ustanovil etno skupino Nojek, je pa tudi eden od ustanoviteljev bistriške Godbe Orlica. A to še zdaleč ni vse. Med drugim je Franci tudi izučeni steklar in v steklarni so mu zaupali vodenje unikatnega oddelka. Ne gravira samo v steklo, ampak tudi kleše v kamen. Kot ljubiteljski kipar je med drugim ustvaril kar dva kipa znanih Slovencev – kip bližnjega ženinega sorodnika Antona Aškerca in kip Primoža Trubarja.

