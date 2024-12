gospodarstvo

Novi certifikati Brežice Izbrano

2.12.2024 | 18:10 | M. K.

Brežice - Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice je podelil nove certifikate kolektivne blagovne znamke Brežice Izbrano. Na zadnjem ocenjevanju so bili uspešni Reset Brewery, Okrepčevalnica Ana Kranjčič - Riba in pol, Stara gostilna Krulc, Penine Istenič, Modri Vrat, Sladke zgodbe Janez, Ferdo Pinterič, Jože Prah, Liberi - Petra Zajec, 5ra zipp zipp, Hiša pesmi in vina Sagmaister, Mesarija Krošel, Irena Vrhovšek, Kmetija Volovec, Huda, Aleksander Dušič in ZPTM Brežice s prireditvijo Dan kruha, vina in salam.

Foto: ZPTM Brežice

V brežiško kolektivno blagovno znamko Brežice Izbrano je trenutno vključenih že 29 ponudnikov oziroma 129 različnih produktov, so sporočili iz zavoda. Ta nova ocenjevanja predvideva že v naslednjem letu.

