FOTO: Božičkov nabiralnik v trebanjskem parku

2.12.2024 | 12:30 | J. S.

Trebnje - Potem ko so lani v Trebnjem prvič odprli Božičkov nabiralnik, so tudi letos nadaljevali s tem prazničnim projektom. V Parku likovnih samorastnikov so za zadnji novembrski petek, ko je bil 1. december tik pred vrati, slovesno odprli Božičkov nabiralnik in prižgali praznične lučke.

Foto: JSKD OI Trebnje

Otvoritveno slovesnost je obogatil Otroški pevski zbor Podružnične šole Šentlovrenc z zborovodjo Urošem Primcem. Zbrane sta pozdravila županja Občine Trebnje Mateja Povhe in predsednik Krajevne skupnosti Trebnje Dejan Smuk, ki sta skupaj z obiskovalci tudi odštevala do prižiga prazničnih lučk. Hkrati so v trebanjskem parku obiskovalci ponovno lahko občudovali lesene jaslice v naravni velikosti, za katere vsako leto poskrbi Krajevna skupnost Trebnje. Na ogled bodo vse do svetih treh kraljev.

Za pravi praznični spektakel ob otvoritvi so poskrbeli akrobati skupine Čupakabra, ki so prikazali kar nekaj dih jemajočih svetlobnih prvin. Po cirkuški predstavi so še z različnimi animacijami zabavali predvsem razigrane najmlajše. Dogodek, ki ga je povezoval Aljaž Mlakar, so tudi letos dopolnili s praznično tržnico, na kateri so se predstavljali: Dobrote Dolenjske s piškoti in toplimi napitki, Testeninko – Blaž Zupančič z domačimi testeninami, biodinamično čebelarstvo Vehar s čebeljimi pridelki, M-craft Mojca Makše z lesenimi okraski jaslicami in drugim ter unikatna keramika Irena Blaznik s keramičnimi izdelki.

Božičkov nabiralnik bo v Trebnje stal do 13. decembra. Do takrat lahko otroci pisma temu dobremu možu napišejo tudi v Knjižnici Pavla Golie Trebnje, kjer so uredili Božičkov kotiček. Tudi ob zaključku projekta se obeta zabava za najmlajše, takrat s Tubo Božičkov Slovenije, svetlobno predstavo v izvedbi plesno-gledališke skupine HOOPS Dance, animacijami in Neon poslikavami obraza ter praznično tržnico.

Praznično dogajanje je pripravila Občina Trebnje v sodelovanju s trebanjsko območno izpostavo Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti (JSKD), Krajevno skupnostjo Trebnje in Knjižnico Pavla Golie Trebnje.

