2.12.2024 | 19:00 | Renata Mikec

Društvo za zaščito živali Novo mesto je v sklepnih pripravah na dobrodelno rockersko žurko, ki bo v Klubu LokalPatriot v petek, 6. decembra, ob 20. uri. Na ta način si želijo zbrati denar za oskrbo živalic in opozoriti na problematiko zapuščenih živali. Povabilu k sodelovanju se je odzvalo nekaj odličnih dolenjskih glasbenikov, ki bodo za srečne tačke nastopili na dobrodelnem dogodku. Poimenovali so ga Patriot za srečne tačke. Med nastopajočimi bodo: Dan D, Kontradikshn, Krt, Parliament Attack in Zdene Kockar Tribute Band. V društvu, ki ga vodi predsednica Vesna Plavec (na fotografiji levo), pri tem pa ji srčno pomaga Lina Debeljak (desno), pripravljajo bogat srečelov, v katerem bodo vse srečke dobitne, naprodaj pa bodo tudi društvene majčke za srečne tačke. Ves izkupiček bo Društvo za zaščito živali Novo mesto namenilo prizadevanjem za manj zapuščenih živali. Če želite pomagati in pri tem uživati, hitro na lokalpatriot.si po vstopnico. Te so že na voljo v predprodaji.

