FOTO: Rekord - 107 potic in kar sedem super zlatih

2.12.2024 | 13:15 | Besedilo in foto: L. Markelj

Šentjernej - V Šentjerneju je ta konec tedna dišalo po bližajočih se praznikih in poticah. Članice Društva kmetic Šentjernej so v sodelovanju z Zvezo kmetic Slovenije in Kmetijsko gozdarskim zavodom Novo mesto organizirale že 9. državno ocenjevanje in razstavo potic, včeraj, na prvo adventno nedeljo, pa so na zaključni prireditvi v Kulturnem centru Primoža Trubarja podelili priznanja najboljšim.

Prejemniki zlatih priznanj za super zlate potice z vsemi točkami z županom Jožetom Simončičem in predsednico Danijelo Pavlič

Predsednica Društva kmetic Šentjernej Danijela Pavlič je povedala, da so se razveselile rekordne udeležbe, saj je v oceno prispelo kar 107 potic resnično iz vseh krajev Slovenije, največ seveda iz šentjernejskega in dolenjskega konca, pa tudi iz Bele krajine ter celo iz Žirov na Gorenjskem, iz Maribora, Laškega, Škofljice itd.

Potice, ki so jih razdelili v štiri kategorije – orehove, ki jih je bilo 38; slane - 7, potice iz drugih žit - 6 ostalih - 55, ter ena brezgluteinska - pa so tudi vse boljše in lepše, kar dokazujejo rezultati: podelili so 32 zlatih, 57 srebrnih in 6 bronastih priznanj ter le 4 zahvale.

Kostanjeva potica z grozdjem Danice Ferkolj diši po jeseni ...

Kot je povedala Betka Verščaj, predsednica ocenjevalne komisije, je največ potic še vedno tradicionalno orehovih, pa tudi kokosovih, rožičevih in makovih ni manjkalo. Povečalo se je število slanih potic – drobnjakova, čemaževa, ocvirkova, več je bilo potic iz drugih žit, kot sta pira in ajda, kar nekaj je z novejšimi okusi: od paradižnikovega nadeva, ribezovega, korenčkovega, kostanjevega, čemaževega, s suhimi hruškami itd.

Sedem potic vseh točk

Nekaj super zlatih v peki potic ter predsednica DKŠ Danijela Pavlič (na desni)

Kar sedem potic je letos doseglo vseh 38 točk, kar pomeni, da so spekli »super zlate« potice. To so: Rozalija Zupančič iz Dolenjega Gradišča orehovo potico, Helena Jakše iz Gorenje Brezovice kokosovo potico, Domen Gazvoda iz Podgrada makovo potico, Bizjak Bernarda z Rake skutino potico z rozini, Anica Šuštar z Dvora pehtranovo potico, Alenka Avsec iz Šmarjeških Toplic orehovo potico ter Ani Marinkovič iz Kostanjevice na Krki orehovo potico.

Da se peka potic prenaša na mladi rod, dokazujejo tako malčki iz Vrtca Čebelica Šentjernej kot dijaki Srednje gostinske šole Novo mesto, ki so tudi sodelovali na tekmovanju.

Med super peki 17-letni Domen

17-letni Domen Gazvoda z makovo potico

Med 107 peki potice pravljična številka 7 pripada moškim udeležencem, med njimi pa je mladi 17-letni Domen Gazvoda iz Podgrada okolice Novega mesta, ki je z makovo potico dosegel vseh 38 točk. Domen, po poklicu sicer računalniški tehnik, ki dela v strežbi v podjetju Pri Belokranjcu v Novem mestu, kjer so ga tudi spodbudili k sodelovanju na tekmovanju v peki potic, se je razveselil tako lepega uspeha.

Članice DKŠ so bile srečne, da sta razstava in tekmovanje uspela.

»Nimam še veliko kilometrine pri tem, a z manjšo pomočjo sodelavke pri testu je uspelo kar prvič. Testo je isto kot za klasično potico, za nadev pa sem orehe zamenjal z makom. pri praženju maku je treba biti previden, da se ne zažge, kar lahko pokvari okus. Popariš ga s toplim mlekom, dodaš sladkor, tudi vanilijev,« pripoveduje Domen, ki pove, da je prve izkušnje pri peki piškotov, potic in drugih sladic dobil doma, ko je pomagal stari mami.

Anica redna udeleženka, Bernarda pa prvič

Med najbolj izkušene pekačice in »super zmagovalke« v Šentjerneju sodi zagotovo Anica Šuštar iz Društva kmečkih žena Žužemberk Suha krajina, ki ji je tokrat uspelo s pehtranovo. 21-krat je na tekmovanjih že dosegla zlato priznanje, kakih petkrat pa prav vse točke, tako za orehovo, kokosovo … »Potice res delam z veseljem in predvsem z ljubeznijo. Kadarkoli kdo pride k nam, jo ponudim,« pove Anica, ki rada sodeluje z društvom in hodi na tekmovanja, pravi pa, da se bo potrudila svoje znanje in spretnosti v peki potic prenesti tudi na mlajše.

Bernarda Bizjak je prišla prvič in bila med najboljšimi.

Prvič pa se je tekmovanja udeležila Bernarda Bizjak, ki sicer prihaja z Rake, a se je pridružila članicam Društva kmetic Šentjernej, »ker so tako dejavne in fejst. Vesela sem, da sem se opogumila in skutino potico z rozini prinesla v oceno ter že prvič dosegla super zlato priznanje. Potice pečem sicer že dolgo, tudi drobne piškote, prazniki pri nas ne minevajo brez domačega peciva,« pove Bizjakova.

Gojiti kulinarično dediščino še naprej

Irena Ule, Betka Verščaj in dr. Vida Čadonič Špelič so vesele, da tradicija peke potic ostaja živa.

Dve tričlanski strokovni komisiji, ki jima je predsedovala Elizabeta Verščaj, je imela veliko zahtevnega dela. Ocenjevali so zunanji videz in obliko potice, pa barvo in vonj skorje, vonj in videz sredice ter njeno elastičnost itd.

»Čestitke vsem sodelujočim kajti dobro vemo, da ste v pripravo vložili veliko znanja, truda, skrbi, dobre volje, predvsem pa ljubezni do naše slovenske potice. Zato so vam tudi tako lepo uspele,« je dejala Verščajeva in zbranim v polni dvorani Kulturnega centra Primoža Trubarja položila na srce, da ostanejo zvesti navadam svojih mam in babic, »da potice z veseljem pripravljate ob vseh praznikih in nas prihodnje leto spet razveselite z njimi. Bodimo ponosni na našo kulinarično dediščino, ki nam je pustila potice kot nekaj posebnega, kar imamo samo Slovenci, kot svojo zaščiteno tradicionalno jed, ki tako prijetno razveseli v naših domovih.«

Presenetljivo in razveseljivo je, da je skoraj polovica potic pečena v glinenih pekačih oz. potičnikih, kar komisija spodbuja, in le en model ni bil pravi, je povedala Verščajeva.

Janez Trdina: potica je strašno potratna sladica

Polna Lesjakova dvorana Kulturnega centra Primoža Trubarja na zaključni prireditvi

Čestitke vsem sodelujočim in organizatoricam so izrekli šentjernejski župan Jože Simončič, ki je opozoril na prave vrednote, kot sta npr. prijateljstvo in dialog, ki ju je treba gojiti; Zdenka Kramar iz KGZ Novo mesto, ki je poudarila, da je slovenska potica del naše nacionalnosti in je prav, da jo promoviramo; predsednica Zveze kmetic Slovenije Irena Ule, ki želi, da se tradicija peke širi iz roda v rod; ter slavnostna govornica dr. Vida Čadonič Špelič.

Slednja je povedala, da v parlamentu z veseljem zastopa kmete in gospodinje, slednje pa pripravljajo odlične potice, brez katerih ni praznika v slovenskem domu. Spomnila je, da je že Janez Trdina rekel, da je potica strašno potratna sladica, pa takrat ni bilo tako bogato nadevanih, kot so danes. Zdaj pa marsikdaj zmanjka časa ali poguma za njeno pripravo.

Zapel je MePZ Ajda iz Orehovice.

»A dokler smo zbrani takšni ljudje kot danes tu, se ni bati ne za potico, ne za tradicijo in ne za slovenstvo,« je dejala slavnostna govornica.

Licitacija za potrebe društva

Ob koncu je veliko zanimanja požela tudi licitacija najboljših super potic – zbrani denar, dobrih 500 evrov, bo šlo za potrebe Društva kmetic Šentjernej in kot pravi predsednica Danijela Pavlič, jim tega zneska ne bo težko koristno porabiti.

Danijela Pavlič, predsednica Društva kmetic Šentjernej

Najbolj se je odrezal prvi mož občine Jože Simončič, ki je za je orehovo potico odštel kar 120 evrov, dr. Vida Čadonič Špelič je ravno tako domov odnesla orehovo potico in zanjo prispevala 80 evrov. Po 70 evrov je za orehovo potico odštel župnik Janez Rihtaršič, ter za makovo Hotel Belokranjc, Uletovo pa je kokosova potica stala 60 evrov in ravno toliko je društvu prinesla najboljša pehtranova potica.

Zaključno prireditev, ki jo je povezovala Branka Krnc, je obogatil pester kulturni program, ki so ga prispevali: Mešani pevski zbor Ajda Orehovica, otroci iz Vrtca Čebelica Šentjernej, pevska skupina Klasek, itd. Ob koncu so se zbrani še zadržali ob klepetu v ali kulturnega centra in okušali potice in druge dobrote.

