novice

Komentar: Ljudje smo različni

1.12.2024 | 17:30 | Igor Vidmar

Kdo ve, kdo je avtor modre misli, ki kroži po medmrežju: »Ljudje se ne delijo po nacionalnosti, pripadnosti religijam, rasam, političnim strankam, spolu in spolni orientiranosti. Ljudje se delijo na pametne in budala, a budala se delijo po nacionalnosti, pripadnosti religijam, rasam …«

Simbolna slika (Foto: arhiv DL)

Ljudje smo različni. Da se človek v bližini nekoga drugačnega počuti nelagodno, ni nenavadno. Tako je, ko smo v družbi slepe, gluhe ali invalidne osebe, če take družbe do takrat nismo bili vajeni. Podobno je tudi ob stiku s pripadnikom druge rase, z Romom, s pritlikavcem, klošarjem, istospolno ali transspolno osebo. Ko te osebe dobijo ime, ko se z njimi spoznamo, ko vemo, koliko težav imajo zaradi svoje drugačnosti, nelagodje mine. Ljudje smo racionalna bitja. Dobro se počutimo v okolju, ki ga poznamo, razumemo in nam je domače. Česar ne poznamo in ne razumemo, se bojimo.

Pred dnevi je na Osnovni šoli Vavta vas potekal dan dejavnosti za učence osmega in devetega razreda, v okviru katerega je bila tudi Živa knjižnica, ki je med nekaterimi starši povzročila obilo negodovanja zaradi prisotnih istospolno usmerjenih oseb. Živa knjižnica je projekt, ki ga že trinajst let izvaja tudi novomeško Društvo za razvijanje prostovoljnega dela. Žive knjige so ljudje, ki pripovedujejo zgodbe svojega življenja. Ljudje, ki zaradi svoje drugačnosti v družbi doživljajo nerazumevanje in pogosto tudi zavračanje – migranti, Romi, invalidi, istospolno usmerjeni, duhovniki, Judi, muslimani, predstavniki drugih ras …

Srečati in pogovoriti se s temi ljudmi je izjemna priložnost za preseganje stereotipov in razbijanje nestrpnosti, ki je pogosta posledica strahu pred nepoznanim in nerazumljenim. Te priložnosti pa niso dobili učenci Osnovne šole Vavta vas, ki jim starši tisti dan niso dovolili iti v šolo. Zaradi prisotnosti istospolno usmerjenih oseb in in predstavnikov humanitarne organizacije Legebitra, ki se ukvarja predvsem s strokovno psihosocialno podporo LGBTIQ+ osebam. Ne le da kar nekaj otrok zaradi tega tisti dan ni bilo v šolo, šola je bila celo deležna resnih groženj, ki jih zdaj obravnava policija.

Kot da bi bila istospolna usmerjenost kužna bolezen, Legebitra pa gobarsko društvo ali politična stranka, ki na sejmu ljudi nagovarja k včlanitvi. Mogoče bi bilo pa bolje, kot da ti starši otrokom prepovejo tisti dan iti v šolo, da ta dan tja pridejo tudi sami. Potem ne bi bili več tako zaplankani in bi mogoče celo podvomili o nezmotljivosti svojih političnih čaščencev. Mogoče bo kdo zaradi zapisanega užaljen. Ali pa se bo uvrstil med pametne in prenehal deliti.

Iz aktualne tiskane številke Dolenjskega lista

‹ nazaj