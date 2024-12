šport

Rokometaši Krke prek Poreča v osmino finala; v Marofu mrgolelo policistov

1.12.2024 | 08:15 | R. N.

Novo mesto - Rokometaši Krke tudi to sezono nizajo dobre predstave v Evropi. Včeraj so na povratni tekmi tretjega kroga evropskega pokala pred domačimi navijači z 29:24 premagali Poreč, od katerega so bili že na prvem srečanju pred tednom dni na Hrvaškem boljši za dva gola. Novomeščani so se tako uvrstili v osmino finala, tekmeca bodo dobili po torkovem žrebu na sedežu Evropske rokometne zveze na Dunaju.

Jernej Avsec je dosegel tri zadetke. (Foto: R. N.)

Krkaši so tekmo odprli, kot so si želeli. Povedli so s 4:0 in tako gostom iz Istre hitro dali vedeti, da so se nanje znova dobro pripravili. S kolektivno predstavo, saj se je v prvih dvajsetih minutah med strelce vpisalo kar deset igralcev, so držali visok ritem igre in imeli vseskozi pobudo na igrišču. Prvi polčas, ki so ga dobili s 16:10 je skazila le poškodba Leona Raša, ki si je poškodoval koleno.

Tekmo je močno z glasnim navijanjem začinila gostujoča navijaška skupina Šajete boys Poreč, ki je v dvorano Marof vstopila skoraj s polurno zamudo. Napovedovalo se je, da jih bo okoli 100, zato je bilo zaradi varnosti veliko policistov. V Novo mesto jih je pripotovalo kakšnih 40, saj naj bi po naših informacijah en avtobus gostujočih navijačev že na poti zaradi nespodobnega vedenja obrnili in poslali domov.

Navijaška skupina iz Poreča je z glasnim navijanjem začinila tekmo v Marofu. (Foto: R. N.)

Šajete boys so v drugem polčasu pripravili lepo navijaško vzdušje, a to ni pomagalo gostujočim rokometašem, da bi ujeli Novomeščane. Varovanci Mirka Skoka tudi v nadaljevanju niso popuščali in brez težav vknjižili novo zmago.

»Gostili smo neugodno ekipo Poreča. Na njih smo se dobro pripravili, čeprav časa za podrobnejšo analizo ni bilo veliko, smo vendarle uspeli zadržati prednost iz prejšnjega tedna kljub močni podpori gostujoče navijaške zasedbe. Zdaj smo že osredotočeni na naslednjo tekmo, ki nas čaka v Škofji Loki. Gre za pokalno tekmovanje, verjamem pa, da se v Novo mesto vrnemo z zmago,« je povedal vratar Krke Jure Blaževič, ki se je znova izkazal v vratih. Zbral je devet obramb.

Domači navijači so se veselili, da se je Krka uvrstila v osmino finala evropskega pokala. (Foto: R. N.)

Evropski pokal, povratna tekma 3. Kroga:

Krka : Poreč 29:24 (16:10)

Krka: Stanojlović, Blaževič, Avsec 3, Cirar 2, L. Rašo 1, Gliha 1, Ščuka 2 (1), Vukić 1 (1), Stanojević 2, D. Rašo 2, Zajc 5 (1), Nikolić 4, Lavrič, Kukman 3, Matko, Derganc 3.

Poreč: Vladić, Čopić 1, Bonić 1, Rušnjak 2, Boka, Krupić 3, Malinarich 4, Popović 1, Radaković 2 (2), Jaman, Ikanović 4, Ivanković 1, Bajan 2 (1), Božić, Jelić, Ljubić 3.

