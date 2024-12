družabno

Kandidatka za inženirko leta

1.12.2024 | 11:30 | Vir: Inženirka leta

V sedmi izvedbi projekta Inženirka leta je med desetimi nominirankami tudi Staša Velcl, magistra inženirka kemijskega in farmacevtskega inženirstva, ki trenutno dela kot samostojna tehnologinja v podjetju Krka. Njeno delo vključuje nadzor, optimizacijo in vodenje procesov v proizvodnji zdravilnih učinkovin. Sodeluje tudi pri uvajanju novih izdelkov, tehnologij in postopkov ter skrbi za prenos novih tehnologij iz pilotnega merila v industrijsko proizvodnjo. »V Krki pravimo, da je učinkovina srce zdravila,« pravi Staša, ki s svojim delom neposredno prispeva k razvoju zdravil za lepšo prihodnost ljudi. Znanost jo je začela zanimati zelo zgodaj, predvsem matematika in kemija. Po študiju Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo v Mariboru in nadaljevala na Tehniški univerzi v Gradcu, kjer je razvijala nanoemulzije za tarčna zdravila. »Želim postati uspešna inženirka oziroma znanstvenica, razvijati nove tehnologije in rešitve, ki bodo izboljšale zdravje in kakovost življenja ljudi, s svojim delom pa prispevati k napredku farmacevtske industrije,« pravi Staša, ki verjame v pomen mentorstva in prenosa znanja. Kot tutorka matematike v študijskih letih je razvila sposobnosti svetovanja in podpore, ki jih danes uporablja pri uvajanju novih sodelavcev v Krki. Pravi, da je inženirstvo odprto za vse, ki so pripravljeni vlagati trud in ohranjati svojo otroško radovednost. Katera izmed desetih kandidat bo na izboru najuspešnejša, bo znano sredi januarja prihodnje leto. Zmagovalka bo s tem prevzela štafetno palico promocije inženirskih poklicev med ženskami od lanskoletne inženirke leta Ljupke Vrteve.

‹ nazaj